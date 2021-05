Rio Bonito divulga resultado de processo seletivo temporário

No próximo dia 1º de junho a Prefeitura de Rio Bonito vai divulgar o resultado final do processo seletivo da área da saúde, emergência e urgência do município. Ontem, foi divulgada a relação de inscritos, classificados e o resultado da análise curricular da seletiva.

Nessa sexta-feira (28) será aberto o período de interposição dos recursos para a publicação do resultado final no dia 1º de junho. O Processo Seletivo Simplificado (Edital 003/2021) é destinado para formação de cadastro de reserva e posterior contratação, para suprir carências do quadro de pessoal da rede de urgência e emergência do município, por tempo determinado.

Além disso os convocados vão atender às necessidades temporárias e de excepcional interesse público para consecução de suas ações e serviços, inclusive dos diversos programas e convênios firmados entre o município e a união, para a operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) e da atenção domiciliar.

A contratação será pelo prazo de até 12 meses, podendo ser prorrogado.