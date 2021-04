Rio Bonito divulga lista dos classificados em processo seletivo

O município de Rio Bonito divulga nessa terça-feira (13) a listagem dos inscritos que foram classificados na fase da análise curricular, bem como novo cronograma para apresentação de recurso e publicação do resultado final. A relação completa, com os nomes dos candidatos classificados, está no Diário Oficial do município veiculado na edição dessa terça-feira de A TRIBUNA.

A publicação, da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, relata o resultado para as áreas de níveis de ensinos fundamental, médio e superior, nas vagas para Médico Especialista em Psiquiatria, Médico Especialista em Psiquiatria Infantil, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Assistente Operacional, Auxiliar de Cozinha, Cozinheira, Oficineiro de Saúde, Cuidador em Saúde I e Cuidador em Saúde II.

Na sexta-feira (16) deve sair o resultado final do processo e a classificação dos na ordem de pontuação. A contratação é para a formação de um cadastro reserva que vai atender as necessidades temporárias para aquisição de suas ações e serviços, e suprir carências de seu quadro de pessoal, por tempo determinado a fim de cumprir as metas estabelecidas pelas políticas de saúde estabelecidas pelos governos federal e estadual.