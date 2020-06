Rio Bonito distribui kits com atividades sensoriais para os alunos

Os profissionais da Educação que atuam no Centro de Educação Especial José Reis (Ceejr), no Centro do município de Rio Bonito, e que atende alunos com deficiência múltiplas e severas com idades entre 4 e 17 anos, deram início a distribuição de vários kits com atividades que foram preparados para auxiliar os pais a desenvolverem com as crianças durante o período da pandemia do coronavírus. O material foi montado em caixas padronizadas, contendo atividades de sopro, sensoriais e para desenvolver a coordenação motora do aluno.

A diretora do Ceejr, Anna Christina Bessa, explicou que os alunos das escolas convencionais estão realizando atividades online, através da Plataforma Digital ou recebendo atividades impressas para aqueles que têm dificuldades com o acesso a internet. Mas, os alunos do José Reis trabalham com atividades totalmente diferenciadas, pois a maioria não fala e nem anda e necessita do auxílio de outra pessoa.

“Por isso pensamos em fazer algo diferente pelos alunos nesse momento. Já interagimos com eles nas redes sociais postando vídeos, historinhas, informativos da psicóloga e da fonoaudióloga. Então elaboramos essa caixa com atividades sensoriais, que foi feita com muito cuidados pelas professoras Cláudia e Monique, levando em conta a patologia de cada aluno, e também tendo os cuidados de higiene necessários por conta do coronavírus”, explicou a diretora.

Segundo ela, todos os kits com as atividades sensoriais vêm sendo feito de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), que está em vigor desde 2015, e estão sendo entregues nas casas dos alunos.

“Nossos alunos são atendidos por uma equipe multidisciplinar formada por fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo e assistente social. Além disso, participam de salas interativas onde são trabalhadas atividades cotidianas no currículo funcional da criança especial, como comer sozinho, escovar os dentes, arrumar a cama, entre outras. E é esse trabalho que pretendemos dar continuidade com a entrega desses kits”, garantiu Anna Christina Bessa.

Desafio Diário – A secretária de Educação, Wanderlúbia Antunes, disse que os profissionais da educação vêm se reinventando por conta do desafio diário imposto pela pandemia do coronavírus.

“Sem transformação não tem educação, e essa transformação deve começar por nós mesmos. É um desafio diário que estamos enfrentamos por causa da Covid-19. Mas com o trabalho, empenho e dedicação de todos os profissionais da educação, estamos conseguindo dar assistência aos nossos alunos da rede municipal”, afirmou a secretária.

Além das atividades sensoriais, as professoras também confeccionaram máscaras que foram distribuídas aos pais das crianças.