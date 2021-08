Rio Bonito discute medidas que possam aumentar a segurança do município

A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública de Rio Bonito realizou uma reunião, na manhã de quinta-feira (26), na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) para discutir com comerciantes e empresários locais sobre segurança pública no município. O encontro contou com o chefe da pasta Rafael Sodré; o prefeito Leandro Peixe; o vice-prefeito José Américo e o Delegado de Polícia Civil, Luiz Falcão, que debateram sobre o assunto com os presentes.

Durante a conversa, foi apresentada uma proposta para organizar um Conselho Municipal de Segurança Pública com a participação da sociedade e representantes do comércio e empresário de Rio Bonito.

“Deve haver um trabalho de forma constante para que o município não se torne um local tomado pelo crime organizado”, enfatizou o Delegado Falcão.

O prefeito Leandro Peixe explicou que o município já tem realizado ações para que haja redução de criminalidade e desde junho deste ano, os projetos colocados em prática já surgiram efeito, segundo o chefe do Executivo. Além disso, falou sobre a importância de se evitar ainda mais os problemas da falta de segurança.

“Se estivermos alinhados com a sociedade, com os empresários e comerciantes, conseguiremos evitar futuros danos na sociedade. As famílias precisam ser cuidadas e a união é essencial neste momento”, destacou Peixe.

Algumas sugestões foram levantadas e seguem em análise para que haja mais segurança para todos. Algumas delas são: instalação de câmeras de vigilância em diferentes pontos da cidade, estratégia de entretenimento para que crianças e adolescentes não se envolvam com o tráfico, como a proposta “Rua do Lazer” e outras estratégias que serão debatidas.

“O projeto ‘Rua do Lazer‘ teve início recentemente para que nossas crianças não se percam em meio a violência em algumas localidades. Nosso objetivo é que através do entretenimento, brincadeiras, atividades físicas, danças e tantos outros, não só as crianças, mas toda família, tenham a oportunidade de desenvolver experiências únicas de uma forma tão positiva”, disse Bernardo Oliveira, secretário de Esporte e Lazer.

A segunda edição da “Rua do Lazer” acontecerá no Parque Andrea, no dia 05 de setembro, a partir das 8 horas.

De acordo com o secretário Rafael Sodré, o estudo que está sendo realizado precisa entrar em prática o quanto antes.

“Estamos buscando parcerias com o Governo Federal e com secretários da região para que a segurança seja fortalecida não só em Rio Bonito, mas na região de Itaboraí até Casimiro de Abreu”.

Antena de Comunicação integrada

Uma das propostas para aumento da segurança é a instalação de uma Antena de comunicação com sinal até São Pedro da Aldeia para agilizar ocorrências via rádio entre a Polícia Militar, a Guarda Municipal e Polícia Rodoviária Federal.