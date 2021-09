Rio Bonito convoca aprovados em Processo Seletivo da Promoção Social

Os candidatos aprovados no Processo Seletivo da Secretaria de Assistência Social (SMAS) de Rio Bonito deverão comparecer à SMAS, na terça-feira (14), às 08h30 para candidatos de nível médio e às 13h30 os de nível fundamental e na quarta-feira (15), às 08h30, os candidatos de nível superior. A sede das secretaria fica na Rua Monsenhor Antônio de Souza Gens, nº 23, 3º andar, no Centro de Rio Bonito,

É obrigatório a apresentação de 01 fotografia 3×4 recente; a Carteira de Identidade (cópia reprográfica); o Cadastro de Pessoa Física (cópia reprográfica); PIS/PASEP (cópia reprográfica); Título de Eleitor; Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento; Certidão de Nascimento dos Filhos; Comprovante de Residência; CTPS e Telefone de Contato. A não apresentação de qualquer um dos documentos comprobatórios, no prazo estabelecido, tornará sem efeito a contratação do candidato.

A contratação, em caráter temporário obedecerá à ordem de classificação dos candidatos aprovados e, será concretizada mediante assinatura de contrato administrativo. O candidato convocado, classificado nas vagas, que, por qualquer motivo, não assinar o contrato dentro do prazo estipulado será eliminado do processo, abrindo para a contratação do candidato seguinte.

Aqueles que não aceitarem assumir o cargo serão eliminados do Processo Seletivo. A vigência do contrato de prestação de serviços será de 12) meses, podendo ser prorrogado por igual período.