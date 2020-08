Rio Bonito convida proprietários a reflorestar suas terras

Preservar o meio ambiente é cada vez mais importante no mundo atual. Em Rio Bonito não poderia ser diferente. Quem possui uma propriedade na Área de Proteção Ambiental Serra do Sambê, em Cachoeira dos Bagres, Braçanã ou Serra do Sambê, pode fazer a diferença para o ecossistema a região. Com o projeto Florestas do Amanhã, Estado e município precisam reflorestar 60 hectares em Rio Bonito, sem custo algum ao dono do imóvel.

Para isso, basta possuir o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e procurar a Secretaria de Meio Ambiente, próximo à sede da Prefeitura, na Praça Cruzeiro, e dizer qual o tamanho da área de sua propriedade que quer reflorestar. Os dados serão enviados para o Estado, e assim que aprovados, os trabalhos de reflorestamento começarão nas localidades.

O projeto prevê o reflorestamento de 1100 hectares de Mata Atlântica em 16 municípios do estado. Apenas 60 hectares ficaram para Rio Bonito

“Se apresentarmos mais propriedades candidatas ao reflorestamento, principalmente aquelas que possuem nascentes, podemos ter uma área ainda maior da cidade reflorestada”, disse o Secretário de Meio Ambiente, Guilber Amaral.

Mais informações, entre em contato com a Secretaria de Meio Ambiente 2734-1949