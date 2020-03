Rio Bonito confirma primeira morte por coronavírus

O município de Rio Bonito registrou a primeira morte causada pelo novo coronavírus na manhã da segunda-feira (30 de março). De acordo com informações oficiais da Prefeitura, a vítima é uma mulher, de 32 anos, que veio a óbito no dia 17 deste mês. Outra mulher, de 85 anos, se encontra internada e isolada no Hospital Regional Darcy Vargas, onde recebe os cuidados.

Ainda segundo a Prefeitura, a paciente que faleceu era portadora de doença crônica e começou a apresentar sintomas no dia 8 de março. Ela foi internada no Hospital Regional Darcy Vargas dois dias depois com insuficiência respiratória e parada cardíaca. “Imediatamente ao perceber os sintomas, a equipe da unidade isolou a paciente”, diz o texto divulgado pelo Executivo.

Nas redes sociais, a morte da mulher de 32 anos, primeira vítima fatal do coronavírus em Rio Bonito, chamou a atenção. “Ela era conhecida por vender mariolas e conhecida pelo bordão ‘toda hora sai’”, disse a internauta Maria Conceição.

NOVO DECRETO — O prefeito José Luis Alves, o Mandiocão, (Progressistas) editou um novo decreto para determinar que funcionários do comércio usem máscara e luva. Para fazer valer a medida os fiscais de postura da Secretaria de Fazenda fazem visitas aos estabelecimentos comerciais em bairros como, Ipê, Praça Cruzeiro, Rio do Ouro, e Rio Vermelho, e todos receberam uma cópia do decreto com as novas regras. Além das orientações, os agentes também averiguaram denúncias que chegaram através do telefone e do email do setor.