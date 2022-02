Rio Bonito: Comerciantes se reinventam para se manter no Carnaval

Com todas as festividades carnavalescas canceladas este ano em Rio Bonito, os comerciantes e lojistas terão que se reinventar para conseguir fazer boas vendas, e buscar novas formas para garantir a renda.

Pelo segundo ano consecutivo as festas foram canceladas em várias partes do Brasil e também em Rio Bonito. De acordo com o Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Bonito, André Felício, com o carnaval cancelado muito comerciantes e lojistas saem no prejuízo, já que os muitos moradores viajam, e a cidade recebe poucos turistas.

O comerciante, Gerson Pinto, de 60 anos, dono da loja Exact, que vende roupas femininas e masculinas contou que, por conta da pandemia, as vendas têm sido ruins desde do período de Natal, e agora com o carnaval cancelado é mais um desafio.

“Devido a pandemia a maioria das pessoas foca em comprar os itens básicos de saúde e acabam não comprando outras coisas. Temos que dar preferência as redes sociais e na segunda de carnaval farei uma promoção para atrair o maior número de pessoas”, afirmou Gerson.

Segundo André Felício, o comércio funcionará normalmente nos dias de carnaval, com exceção da terça-feira.

Cancelamento do carnaval

A decisão pelo cancelamento do carnaval ocorreu devido ao aumento da transmissibilidade da Ômicron, e por ter sido identificada pela Fiocruz casos da subvariante BA.2 do Sars-CoV-2 no Estado do Rio de Janeiro. Em Rio Bonito, foram 4.765 casos positivos e 12 óbitos, além da síndrome gripal e alta contaminação gerada pela variante Ômicron, que se agrava quando há aglomeração.

Carnaval em Rio Bonito

As festividades carnavalescas de Rio Bonito costumam levar alegria, diversão e muitas bandas aos foliões, durante todos os anos. A Praça da Bandeira, no Centro, é um dos pontos da cidade que atrai pessoas de todas as idades para curtir o carnaval. Os bailes infantis, muito conhecidos no local, se tornaram uma tradição, animando os foliões mirins que brincavam naqueles dias de festa.