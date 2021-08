Rio Bonito comemora dia do Educador Especial

No dia 22 de agosto se comemora o Dia do Educador Especial. Em Rio Bonito, a data foi lembrada pela Secretaria Municipal de Educação que, através de suas redes sociais, postou uma homenagem a todos os educadores especiais do município.

Na homenagem, a secretaria agradece aos profissionais da cidade que, diariamente, se empenham para o processo de formação dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades (superdotados).

“São vocês, professores formados em educação especial, educadores físicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e tantos outros que merecem este reconhecimento por trabalhar de forma conjunta para proporcionar o melhor aprendizado, interação nas atividades escolares e convívio social, seja na sala de aula ou em salas de recursos multifuncionais”, destaca nota publicada nas redes sociais.

Entretanto, para que essa inclusão ocorra de forma institucionalizada, o Brasil criou em 2008 a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Além disso, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) também é referência no serviço de educação especial. Essa legislação, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, permitiu alguns avanços relacionados à conquista da autonomia dos deficientes nas áreas de saúde, educação, trabalho, assistência social, esporte, previdência e transporte.

No caso específico da educação, a LBI assegura a oferta de sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades de ensino, estabelece a adoção de um projeto pedagógico com atendimento educacional especializado com profissionais de apoio e proíbe as escolas particulares de cobrarem valores adicionais por esses serviços.