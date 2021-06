RIO BONITO COMEÇA A DISTRIBUIR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A Prefeitura Municipal de Rio Bonito, através da Secretaria Municipal de Educação, anunciou que vai efetuar

a entrega dos kits de reforço da alimentação escolar a partir desta segunda-feira (14) para todos os alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, que contempla a Educação Infantil, o Ensino

Fundamental, a Educação de Jovens e Adultos – EJA e Instituições Filantrópicas Conveniadas.



A primeira etapa de entrega será feita pelas escolas municipais rurais com até 100 alunos, depois, na segunda etapa, os kits chegam às escolas rurais com até 250 alunos. A terceira e tapa chegará as escolas urbanas com até 250 alunos e, por fim, às escolas urbanas com mais de 300 alunos. A divulgação das datas será feita semanalmente até todas as escolas serem atendidas. A entrega seguirá os termos e critérios de distribuição definidos pela Secretaria Municipal de Educação juntamente ao Departamento Jurídico e o Setor de Alimentação Escolar e também conta com a participação

do Conselho Municipal de Alimentação (CAE).



Composição dos kits- Os Kits de Reforço da Alimentação Escolar têm o objetivo de contribuir para a Segurança Alimentar e Nutricional dos alunos durante a suspensão das aulas devido ao covid-19. O primeiro

kit é composto por 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de macarrão, 1quilo de fubá, 400 ml de leite, 400

gramas de biscoito, 1 unidade de óleo, 1 quilo de sal e 2 latas de sardinha.

Já o segundo kit é composto por1kg de arroz, 1kg de feijão, 1kg de macarrão, 1kg de fubá, 400g de leite, 400g de biscoito, e 4 latas de sardinha.

Por fim, o terceiro kit é composto por farinha de mandioca, colorau, banana, laranja, abóbora ou abobrinha,

e inhame ou batata doce. Alguns dos itens, que compõem o terceiro kit dos agricultores participantes do Programa

Agricultura Familiar, podem sofrer alterações devido à safra.

O kit 3 é composto por frutas, verduras e legumes, que fornecerão maior teor de vitaminas, fibras e minerais

para as crianças. A Agricultura Familiar do município faz parte da distribuição pela obrigação em cumprir 30%

dos recursos deste programa para incentivo à produção local e consumo destes alimentos. Escolhemos a forma

in natura dos alimentos, uma vez que, não podemos usar nenhum item industrializado ou ultraprocessado no

kit, pois não faz parte do grupo de alimentos permitido do Programa de Alimentação Escolar (PNAE).



Entrega – Cada kit será entregue aos pais ou responsáveis dos estudantes, a partir das 10 horas nas unidades

escolares, e mediante apresentação de documento de identidade (RG), CPF ou autorização do responsável

por escrito. Devido à pandemia do novo coronavírus, é obrigatório o uso de máscara

e distanciamento social durante todo o processo de entrega dos kits.



Álcool em gel e cartaz de orientações dos responsáveis durante o dia de retirada estarão disponíveis na escola.