Rio Bonito cancela carnaval de 2022

Prefeitura levou em consideração o cenário epidemiológico da Covid-19 do mês de janeiro

Todas as festividades carnavalescas deste ano, em Rio Bonito estão canceladas. A prefeitura considerou o cenário epidemiológico do mês de janeiro que registrou elevação de casos de Covid-19. A decisão foi tomada ontem (8), após reunião entre o prefeito Leandro Peixe, à Liga das Agremiações Carnavalescas de Rio Bonito, a Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância Sanitária e a Procuradoria Geral do município, ocasião em que a decisão foi selada.

A decisão pelo cancelamento do carnaval ocorreu devido ao aumento da transmissibilidade da Ômicron, e por ter sido identificada pela Fiocruz, casos da subvariante BA.2 do Sars-CoV-2 no Estado do Rio de Janeiro. Em Rio Bonito, foram 4.765 casos positivos e 12 óbitos, além da síndrome gripal e alta contaminação gerada pela variante Ômicron, que se agravam quando há aglomeração em carnaval de rua, blocos e eventos fechados.

A Prefeitura de Rio Bonito ressalta que o cancelamento visa evitar uma posterior sobrecarga no sistema de saúde municipal, já que as cidades no entorno também decidiram pela não realização das festividades carnavalescas.

“Diante desse momento difícil na saúde pública que aflige toda nossa região, a Prefeitura Municipal de Rio Bonito conta com a compreensão de todos, e que em breve possamos estar reunidos celebrando com saúde, vida e alegria, o resgate do verdadeiro e notável carnaval Riobonitense” – diz a municipalidade, em nota.

Carnaval em Rio Bonito

As festividades carnavalescas de Rio Bonito costumam levar alegria, diversão e muitas bandas aos foliões, durante todos os anos. A Praça da Bandeira, no Centro, é um dos pontos da cidade que atrai pessoas de todas as idades para curtir o carnaval. Os bailes infantis, muito conhecidos no local, se tornaram uma tradição no local, animando os foliões mirins que brincavam naqueles dias de festa.

