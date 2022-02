Rio Bonito atua na recuperação de ruas

Com o objetivo de melhorar as condições de tráfego nas ruas da cidade, Rio Bonito retomou o trabalho de manutenção das ruas da cidade, nesta segunda-feira (21), após pausa das fortes chuvas que prejudicaram as ações nos últimos meses. A operação continua pelas ruas do bairro Mangueirinha e seguirá para outros lugares de acordo com as demandas.

É importante destacar que a operação é uma forma de agilizar os atendimentos de urgência até que as obras de recapeamento asfáltico, previstas para o mês de março deste ano sejam iniciadas.

“As nossas obras começam em breve, logo após o feriado de Carnaval, mas por enquanto as equipes estão fazendo serviços de manutenções das vias”, destacou o prefeito Leandro Peixe.

Para o vice-prefeito José Américo, “as ações são fundamentais e a gestão avançará em todas as obras importantes para o município. Teremos coisas boas para vocês, recapeamento e asfaltamento de várias vias da nossa cidade”.

As equipes da Secretaria de Obras e Serviços Públicos estão atuando de forma emergencial, com o suporte de máquinas e aplicação de massa usinada quente nas vias.

O secretário da Pasta, Sandro Arantes, ainda enfatizou que “as chuvas intensas, tanto nas áreas urbanas quanto rurais, dificultaram a retomada da ação, mas que logo, logo atenderá outros bairros”.