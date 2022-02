Rio Bonito atrai turista com suas belezas naturais

O período de férias está quase terminando, mas ainda há tempo de aproveitar com as crianças esse calorão em belos hotéis-fazenda de Rio Bonito. Repletos de áreas de lazer e piscinas, o viajante pode desfrutar do turismo verde, que possui paisagens encantadoras e atividades diretamente ligadas com a natureza, como passeios a cavalo e de moto, ciclismo, enduro de moto, e muito mais.

A aposentada Ana Cristina Moraes, de 65 anos contou que teve uma experiência positiva no Hotel Fazenda Pedras Negras, que, segundo ela, é uma ótima opção familiar para tirar uns dias de descanso. Ela se hospedou no local, acompanhada de sua filha, de 35 anos, e sua sobrinha de 14.

“O lugar é lindo. Estar em contato com a natureza nesses dias foi algo maravilhoso, minha filha e minha sobrinha também curtiram muito. Pescamos, alimentamos os animais, curtimos todos os dias nas cachoeiras e piscinas. É um lugar que recomendo para todos que querem tirar um tempo com a família”, disse Ana Cristina Moraes.

A hospedaria, que possui 45 acomodações distribuídas em 6 alas, é farta em verde e rios. Todos os quartos têm ar-condicionado, TV de LED e frigobar. A piscina, ducha natural, lago para pescaria, quadra poliesportiva coberta e iluminada, salão de jogos com sinuca, pingue pongue e totó promete envolver e divertir os pequenos..

Outra opção é o Rio Bonito Ecolodge, localizado no pé da “Serra do Amar e Querer”, dentro de uma área de 320 mil metros quadrados de Floresta com uma belíssima fauna e flora que proporcionam aos hóspedes experiências únicas. Com serviço de buffet incluso em todas as refeições, tem atividades animadas programadas e pensadas com distanciamento seguro entre as crianças. Além disso, conta com um divertido ‘pesque e solte’ com tambaquis e pacus para uma pesca esportiva, onde o hóspede pega o peixe, tira foto e devolve para o lago.

Conhecendo mais um pouco

Distante 60 quilômetros de Niterói, Rio Bonito é um município contornado pela Serra do Sambê. Um dos seus principais atrativos é a natureza, cercado muita fauna e flora, além de rios e cachoeiras exuberantes.

O “batismo” da localidade com nome de Rio Bonito se deveu ao fato de os “Sete Capitães” ao se dirigirem a Macaé ficarem encantados com um belo riacho que atravessava região. A cidade comemora, no dia 7 de maio deste ano, 176 anos de emancipação político-administrativa. Atualmente, tem mais de 60 mil habitantes, na época seu devassamento, eram habitadas pelos índios Tamoios e constituíam parte integrante da capitania de São Vicente.

Prefeitura investe em Turismo Verde

A prefeitura de Rio Bonito tem tido com prioridade o turismo rural e o ecoturismo. Para isso, vai investir em colocar fiscalizações ambientais com o objetivo controlar a poluição dos seus recursos hídricos e florestais, e manter a preservação do meio ambiente, combatendo a poluição, resguardando a fauna e flora. Dessa forma, atrair um número maior de hotéis fazenda, e praticantes de esportes de ciclismo, enduro de moto, passeios de jipe.

Fotos: Divulgação