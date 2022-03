Rio Bonito apresenta plano de contingência contra desastres

Com objetivo de estabelecer os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos direta ou indiretamente em relação a desastres ambientais, foi apresentado um plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil do Município de Rio Bonito.

A região que possui características geológicas e hidrológicas, é uma área atingida por constantes desastres associados a processos de inundações e alagamentos, assim como deslizamentos de encostas. As precipitações pluviométricas intensas e o crescimento urbano confuso em áreas perto de encostas e faixa de proteção dos rios.

Rio Bonito vê a necessidade de atualizar e formalizar as orientações, a responsabilidade de cada órgão por meio de uma atuação conjunta e apropriada pelo município, do qual o intuito é planejar o emprego dos recursos disponíveis e a formação de um grupo de atividades coordenadas composto por dirigentes e/ ou servidores dos diversos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil- SINPDEC e variados segmento da sociedade civil e das comunidades, sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Rio Bonito.

Além disso, o Plano de Contingência contém informações relevantes e detalhadas sobre áreas previamente identificadas e mapeadas como de maior risco ou recorrência a desastres geológicos e hidrológicos no município.

Fauna e flora da cidade

A fauna e flora de Rio Bonito, são consideradas riquíssimas, e possui uma variedade de espécies de animais, de onças e micos, orquídeas raras e árvores frutíferas que ajudam no crescimento econômico, como as bananeiras, as goiabeiras, os mamoeiros e laranjeiras, que devido à fertilidade do solo, estão sempre se multiplicando.

Risco geológico

O processo de urbanização do município nas áreas ambientalmente frágeis, como margens de rios e encostar íngremes, apresenta, altas chances de processos causadores de desastres e eventos geológicos e hidrológicos.

Risco Hidrológico

Com o verão, é normal surgir situações de emergência, causadas pelos alagamentos e inundações, ou outros fenômenos climáticos que normalmente ocorrem neste período.