Rio Bonito: Após carnaval, novos materiais escolares

Rio Bonito tem se preocupado e investido cada vez mais na qualidade e ensino das escolas municipais. Pensando nisso, a prefeitura começará a distribuição dos novos uniformes para os alunos das redes municipais, que será entregue em breve.

Os uniformes entregues para as meninas serão short-saia, calça, camisa e camiseta, e para os meninos bermuda, calça, camisa e camiseta. Todos acompanhado por um par de tênis. O prefeito Leandro Peixe falou sobre os uniformes que serão distribuídos, que visa assegurar a excelência e garantir as demandas de todos os alunos das escolas municipais.

“Estamos dando sequência as notícias boas que o nosso governo está trazendo, nos estamos preparando os kit para ser entregue em meado de março. Os uniformes seriam entregues no início das aulas, mas a empresa que faz a distribuição teve problemas de final de ano, e não pode entregar na data esperada”, conto o prefeito.

O secretário de educação, Adalmir Cardoso, pontuou mais uma etapa importante, e a satisfação de mais um momento da gestão visando a qualidade e conforto dos alunos.

“O prefeito vem pedido essas ações voltadas para nossos alunos de Rio Bonito, e estamos atendendo dentro da medida do possível. Esse ano com uma grande novidade para o município, que é a distribuição do tênis. Muitos alunos precisam desse material de extrema qualidade, e cobramos isso dos fornecedores”, disse o secretário.

A moradora, Débora Estrella, mãe de uma aluna da Rede Municipal, de nove anos, conta que até então sempre recebia uma parte do uniforme, mas nunca o kit completo, e será a primeira vez que a filha irá receber.

“Graças a Deus sempre pude comprar o uniforme para minha filha, mas existem pais que nem uma blusa têm condição de comprar. Então será de extrema importância este uniforme”, afirma Débora.

Kit Escolar

A prefeitura anunciou ainda no início da semana a distribuição dos kits de material, e a previsão é de que os estudantes da educação infantil até 9°ano, e alunos da educação de jovens e adultos recebam os materiais a partir de março de 2022.

Os itens dos kits que serão distribuídos de acordo com a idade e o ano escolar de cada estudante e são compostos por mochila, caixa de lápis de cor, cadernos de capa dura, esquadro, régua geométrica, estojo, e outros itens.