Rio Bonito aplica a segunda dose da Coronavac nesta sexta (28)

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Bonito vai aplicar nesta sexta (28) a segunda dose da vacina Coronavac nas pessoas que receberam a primeira dose da vacina até o dia 13 de abril. A vacinação acontece das 9 às 16 horas em dois lugares, na sede do Motorista Futebol Clube, no Centro, e no Ambulatório Municipal de Boa Esperança. Quem comparecer deve levar, obrigatoriamente, o comprovante do recebimento da primeira dose.

Em relação às demais pessoas, a prefeitura de Rio Bonito informa que é necessário aguardar a chegada de mais doses de vacina para dar continuidade à imunização dos grupos prioritários. Essas ações para vacinação dos grupos prioritários seguem um cronograma da vacinação e o controle de doses recebidas contra o Covid-19 que são destinadas ao município pelo Governo do Estado.