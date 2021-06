Rio Bonito anuncia aplicação da 2ª dose da Coronavac

A Secretaria Municipal de Saúde anunciou que a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac será realizada sexta-feira (17) das 13h às 16h. Quem deve tomar a segunda parte do imunizante são as pessoas que receberam a primeira dose até o dia 15 de abril. As aplicações vão acontecer no Centro Pediátrico Dr. Almir Branco. A pasta informa que é obrigatório a apresentação do comprovante de residência e do cartão confirmando o recebimento da primeira parte da vacina.

De acordo com informações atualizadas da prefeitura, até esta terça Rio Bonito 7425 casos confirmados da doença, com 205 óbitos e 6765 recuperados. Um paciente está internado em uma UPA aguardando liberação. Além disso, três pacientes foram transferidos para outras cidades.

Um paciente foi transferido para o Hospital São Judas Tadeu, em Itaboraí e os outros dois em unidades localizadas em Niterói, sendo um para o Niterói D’Or, em Santa Rosa e o outro para o Hospital Oceânico, na Região Oceânica.