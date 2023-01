Rio abre 85 licenças para ambulantes no entorno do Sambódromo

FOTO: As autorizações serão concedidas para moradores do município por meio de sorteio – Divulgação

A Secretaria de Ordem Pública (Seop) do Rio, por meio da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU), abriu inscrições, ontem (16), para as pessoas que desejarem trabalhar como ambulante fixo no Carnaval 2023. Serão concedidas 85 licenças para vagas regulares e 160 para o cadastro reserva, sendo um total de 245 inscrições. As autorizações dos pontos fixos serão dadas para pessoas físicas, maiores de 18 anos, trabalharem no entorno da passarela do samba Professor Darcy Ribeiro – Sambódromo. Os interessados deverão pagar uma taxa no valor de R$ 391,23, devem residir na cidade do Rio de Janeiro e só será admitida uma única inscrição por pessoa. A seleção será feita por meio de sorteio público.

Os sorteados irão trabalhar com barracas padronizadas pela Prefeitura durante o período do evento, e a responsabilidade logística é do candidato. As ordens de escolha dos pontos fixos serão atribuídas de acordo com a cronologia do sorteio. A secretaria vai permitir que o titular da autorização escolha um único auxiliar para apoiar nas atividades. O nome dele vai constar na autorização e a inclusão dele deverá ser feita no momento da inscrição.

As inscrições vão até às 16h de quarta-feira (18/1), e o resultado do sorteio será divulgado às 11h de quinta-feira (19/1). A lista dos sorteados e informações sobre a convocação dos candidatos serão colocadas no site da secretaria. Todos os nomes serão publicados no Diário Oficial do Município no dia 24 de janeiro.

Lista de documentos:

Os sorteados deverão se apresentar nos dias 25 e 26 de janeiro (conforme a ordem do sorteio), às 10h, na sede da Coordenadoria de Controle Urbano, localizada na Rua Ministro Hélio Beltrão, nº 50 – Cidade Nova, portando os seguintes documentos: