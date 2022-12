Richarlison tatua rostos de Ronaldo e Neymar e frase de Pelé

Richarlison, centroavante do Brasil que acabou eliminada para a Croácia na Copa do Mundo do Catar, decidiu eternizar três ídolos do futebol brasileiro na própria pele: as tatuagens dos rostos de Ronaldo Fenômeno e Neymar e uma frase de Pelé.

A arte, realizada em um estúdio em Londres pelas mãos do tatuador Dom Tattoo, amigo da atacante do Tottenham, foi divulgada nesta terça-feira (13) por Richarlison em seu perfil do Instagram. Nas imagens, eternizadas pelo artista, é possível ver os rostos de Neymar e Ronaldo Fenômeno, seus ídolos.

Já Pelé, atualmente internado em um hospital de São Paulo, foi homenageado com a frase “Você fez o Brasil sorrir”, após o Rei do Futebol postar a mesma frase apoiando o jogador após a traumática eliminação brasileira diante da Croácia.