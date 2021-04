Ricardo Salles e Anitta trocam farpas em rede social

Às vésperas da Cúpula dos Líderes sobre o Clima, convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi personagem de uma discussão virtual com a cantora Anitta em uma rede social, hoje (21).

O atrito se deu após uma publicação da cantora que pedia a saída de Salles do ministério e dizendo que sua gestão a ferente da pasta era um “desserviço ao meio ambiente”, usando a hastag #ForaSalles, que estava em alta nas redes sociais. Ao ver a publicação, o próprio ministro respondeu a artista e a chamou de “teletubbie”, em referência a uma série infantil.

A discussão ocorreu um dia antes do início da cúpula convocada pelo presidente norte-americano, que deve ocorrer entre quinta e sexta-feira (22 e 23). O conflito entre Salles e Anitta torna ainda mais evidente os atritos entre o ministro e os ativistas ambientais. Ontem (21) o ministro que há cerca de um ano disse que era preciso “passar a boiada” se reuniu com um grupo de dezenas de empresários por videoconferência para discutir a pauta ambiental do governo.