Ricardo Pericar sofre acidente de moto em São Gonçalo

O Ex-vice-prefeito de São Gonçalo e atual subsecretario de iluminação Pública do município, Ricardo de Souza Costa, mais conhecido como Ricardo Pericar (PSL), sofreu um acidente na manhã desta terça-feira (13), no bairro do Rocha.

De acordo com informações dos Bombeiros, equipes do Quartel de São Gonçalo foram acionados às 9:20h. O acidente ocorreu na Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, na altura do nº 3010, bairro do Rocha, São Gonçalo. Ainda segundo informações dos bombeiros, o político sofreu uma queda de moto enquanto trafegava pela via. Não há relato de outros envolvidos no acidente.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, onde deu entrada no Centro de Trauma. O hospital confirma a entrada de Ricardo Pericar na unidade e informa que seu estado de saúde é estável.