O quarteto do guitarrista Ricardo Giesta será a atração do ‘Festival Pras Bandas de Cá’, projeto Sala Nelson Pereira dos Santos, na sexta-feira, 16 de setembro, às 21h.

No show, o músico apresentará um repertório com influências de blues, jazz, rock, country e soul que surge de modo sofisticado, dinâmico dando ênfase à interpretação instrumental com performance de todos os integrantes da banda com duração aproximada de até 1h30 com temas autorais e releitura de clássicos do blues, soul, folk e R&B.

O guitarrista Ricardo Giesta autodidata em música, formou em 1992 o Ricardo Giesta Quinteto, gravou o primeiro álbum “Ricardo Blues Giesta” pelo selo Niterói Discos. Lançou seu segundo álbum “Ricardo Giesta 2blues” em 2017.

Atua em vários Festivais de jazz e blues, palcos e gravações com vários artistas, como Baden Powell (Festival de Jazz de Nova Friburgo/1994), Blues Etílicos (Circo Voador/1994), Celso Blues Boy, Paulinho Guitarra, Antonio Quintella, Arthur Maia, Cláudio Zolli entre outros.

Ricardo Giesta Quarteto é composto por: Ricardo Giesta (guitarra), Paulo Maciel (piano), Bruno Dvoran (bateria) e Francisco Nilson (baixo).

Serviço

Ricardo Giesta Quarteto – Festival Pras Bandas de Cá

Data: Sexta-feira, 16 de setembro de 2022

Horário: 21h

Preço: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia)

Link das vendas: Sympla

Classificação indicativa: Livre

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

End: Av. Visconde do Rio Branco 880, São Domingos