Ricardo Boechat se espantou ao saber que Papai Noel não nasceu comunista

Luiz Antonio Mello

Trabalhei com Ricardo Boechat (1952-2019) ao longo de décadas. Numa véspera de Natal de algum lugar do passado eu era sub editor dele num jornal e lá penas tantas ele me chamou. “Mellô (me chamava de Mellô), me ligou um amigo, comunista, dizendo que Papai Noel era verde e que o vermelho foi criado pela Coca Cola.

Dá uma olhada nisso.

Não havia internet, estávamos no século 20, calor do cacete, Centro do Rio, fui até um sebo de livros conhecido na região da rua da Quitanda e chafurdei no mofo para tentar apurar. O prazo que Boechat me deu apurar foi generoso: duas horas. Nos escombros de um livro todo escalavrado estava lá:



“Um homem de roupa verde, típica de regiões frias, magro e bastante generoso. São Nicolau, bispo da cidade de Mira, atual Turquia, no século 4, foi a inspiração para o Papai Noel. Com o passar do tempo, o personagem ganhou peso, barba e novas cores. A roupa, inclusive, deixa dúvidas até hoje, como muitas histórias sobre o Natal.



A roupa dele era verde até meados do século passado, quando a Coca-Cola patrocinou uma festa de final de ano, em Nova York, e acabou colocando as cores da marca, branco e vermelho, na roupa”, revela a professora Heloísa Omini, do curso de Pós-graduação de Comunicação com o Mercado, da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing). A emoção das crianças foi tanta que a nova imagem acabou ganhando os anúncios do refrigerante em cartazes, revistas e jornais da época.



“Tenho certeza que se vestia de marrom porque pesquisei”, discordou Daniel Roque Ferreira, 64 anos, Papai Noel do Shopping Metrópole há quatro anos, que fez questão de saber a origem do personagem que interpreta há oito. O aposentado conta que não comemora a data com a família. “Mas me sinto bastante agradecido pelo que faço. Em cada ambiente que estou é uma emoção diferente das pessoas”, lembra Ferreira, que já foi sindicalista na década de 1990.



A professora Heloísa conta, ainda, que a roupa não tem relação com o clima tropical do Brasil. “Ninguém imagina um Papai Noel de bermuda. Então, incorporamos essa imagem”, completou.



Até 1931 Papai Noel era descrito como um homem alto e magro, ou até mesmo como um duende de aparência assustadora. Ele vestia uma batina de bispo e uma pele escandinava de animal de caça. Na realidade, quando o cartunista da Guerra Civil Thomas Nast desenhou Papai Noel para a revista Harper’s Weekly, em 1862, Noel era uma pequena figura parecida com um duende que apoiava a União. Nast continuou a desenhar Papai Noel por 30 anos, e foi ele que substituiu o casaco de cor de pele, pelo vermelho, hoje tão famoso.



O visual vermelho e branco ganhou impulso em 1931, quando a Coca-Cola realizou uma grande campanha publicitária usando um Papai Noel vestido conforme a criação de Nast. Historicamente, a Coca-Cola não foi a primeira empresa de bebidas não alcoólicas a usar este visual moderno numa campanha publicitária: Já em 1915, a White Rock Beverages o tinha feito para vender água mineral. Tornou a recorrer ao visual para uma anúncio de ginger ale em 1923. Ainda mais cedo, o gorducho vestido no atual traje vermelho e branco já tinha aparecido em várias capas da revista Puck nos primeiros anos do século 20.



Voltei para a redação e entreguei a matéria. Boechat leu e detonou: “verde…é cara era integralista”. E Não publicou a minha matéria.



Feliz Natal a todos!