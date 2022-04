Revitalização do Centro: Comerciantes de Niterói estão otimistas

Após a reunião com o setor empresarial, realizada na terça-feira (12) sobre a Revitalização do Centro de Niterói, na Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói), as mudanças propostas continuarão a ser conversadas entre empreendedores e poder público. Nas principais ruas do bairro, comerciantes e moradores concordam com obras que prometem ressignificar a área central, trazendo de volta os áureos tempos em que a Rua da Conceição e a Avenida Ernani do Amaral Peixoto eram os principais points de Niterói.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói), Luis Vieira, explicou o esvaziamento do Centro por causa do home office, que aconteceu em várias cidades por causa da pandemia, e os projetos de mudanças para o bairro que terá investimento de R$ 400 milhões. “Tem uma importância enorme no que diz respeito a retomada do comércio no Centro. Quando estiver tudo certo, com certeza, teremos novos investimentos. Acreditamos no novo Centro, um Centro bonito, com vias modernizadas, calçadas recuperadas, com ordenamento urbano. Neste momento o que está sendo proposto não abrange todas as necessidades que conhecemos, mas sabemos que é o início e um grande investimento. Com isso vamos valorizar o Centro enquanto centro comercial, a centralidade da cidade em termos de comércio e serviços, atendendo a população de Niterói e das cidades vizinhas”, contou.

A gerente de uma importadora na Amaral Peixoto, Maria Clara, trabalha lá há 40 anos e percebe que a retirada do estacionamento durante a semana na Amaral Peixoto é um dos agravantes para a baixa nas vendas. Durante o sábado as vendas aumentam em até 80% com relação aos demais dias da semana. “As vendas caíram muito e faz muita falta o estacionamento para os clientes irem nas lojas para comprar”, contou.

O arquiteto Rafael Filgueiras, 34 anos, acha que as obras serão importantes para a cidade. “A cidade não é tão extensa e tem como as pessoas usarem bicicleta para se locomoverem. Outros bairros o trânsito está um absurdo. Acho que com essa mudança no Centro pode mudar o comportamento da pessoa e a concepção das pessoas. Tem um potencial gigantesco por ter rodoviária, shoppings, transporte aquaviário e era para ser muito mais valorizado. Tem que tirar essa imagem de zona morta”, frisou o morador de Charitas que trabalha no Centro e diariamente usa a bicicleta como meio de transporte na cidade.

Arquiteto Rafael Filgueiras defende uso de bicicleta e pede mais ciclovias

Na Rua da Conceição, os pedidos de reparo também são inúmeros. O gráfico Roberto Lúcio, 64 anos, passa todos os dias pela rua e apontou os problemas na região. “Tudo que é bom para melhorar a cidade é válido. Tem que ter o progresso e a rua é tradicional, mas precisa de atenção. Reforma das fachadas antigas, enterrar a fiação e consertar as calçadas vai ser bom; e acho que devem manter as árvores”, contou.

O gráfico Roberto Lúcio passa todos os dias na Rua da Conceição e quer melhorias

Mas enquanto uns comemoram o avanço nas intervenções após a apresentação do projeto, o vendedor de plantas Mauro Freitas, 62 anos, contou que trabalha há 20 anos na esquina da Rua da Conceição com Rua Visconde de Uruguai e foi um antigo morador do prédio da Caixa. Mas com a desocupação teve que passar a morar no seu ‘local de trabalho’. Ele acha que a Rua da Conceição sempre foi um ótimo ponto de venda de vários produtos e continua sendo. “Eu consigo vender bem e o movimento é muito bom. Eu vendo plantas o dia todo e a reforma da rua não vai me ajudar. Vão me tirar do meu ponto e eu vou perder de novo. Eu já fui tirado do prédio e serei tirado da rua”, amargou o hoje morador de rua que trabalhou quando era jovem como pedreiro.

Sobre o Prédio da Caixa, o auxiliar de serviços gerais, Waltair Santos de 60 anos, disse que já presenciou briga, pessoas que morreram e muita confusão no local e nos arredores. “Moradores foram muito prejudicados e comerciantes também tiveram seus pontos fechados. Ao mesmo tempo que prejudicou, quando ele estava aberto estava sem controle. É um bom ponto no Centro da cidade e acho que deveria ter moradia e empresa juntos”, frisou.

VALORIZAÇÃO DO CENTRO

Um dos objetivos da revitalização é trazer a população para morar no Centro novamente. Ao todo, serão 10 quilômetros de ruas a serem urbanizadas, 2.400 empregos diretos e 3.600 indiretos, meta de 3 mil unidades habitacionais lançadas até 2024 e atração de investimentos de R$ 4 bilhões até 2023.

Dentre as mudanças previstas o projeto prevê que a Amaral Peixoto Verde, com canteiros nos dois lados da via, arborização, nova qualidade paisagística que permita a circulação de mais pessoas. Na Rua da Conceição a previsão é compactar as faixas de rolamento em 30 centímetros e aumentar a calçada além de enterrar a fiação elétrica. E para o Prédio da Caixa está prevista uma reforma com 420 unidades para moradia popular.