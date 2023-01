Revitalização do Caminho Niemeyer empolga moradores

O anúncio da revitalização do entorno do Caminho Niemeyer, anunciado na última terça-feira (24) pela Prefeitura de Niterói, e antecipado por A TRIBUNA em outubro de 2022, repercutiu positivamente entre os comerciantes e moradores do Centro de Niterói. As obras de revitalização do espaço já foram iniciadas.

Elcio Félix, sócio de um restaurante na esquina das ruas Visconde do Uruguai e Marquês de Caxias, afirmou que reduziu em duas horas o funcionamento por conta do baixo movimento. Com a revitalização do Centro, ele espera que aumente o número de clientes e, dessa forma, retome o horário antigo.

“Eu acho ótimo para o Centro. O comércio está muito devagar. Depois das 18h não tem mais ninguém, não anda. Dando uma melhorada, vai ser bem legal. Aumenta o movimento. Eu funcionava até 22h, agora estou fechando às 20h. Se aumentar o movimento, podemos retomar o horário antigo”, disse.

A novidade foi bem recebida por quem mora e trabalha naquela região. Ana Paula Papicho é sócia de uma confecção na Rua Marquês de Caxias e mora na mesma via. Ela reclamou que a presença de pessoas em situação de rua, sendo algumas dessas usuárias de drogas, provoca sensação de insegurança. Ela espera que isso melhore com as obras.

Ana Paula ficou satisfeita com a novidade – Foto: Vítor d’Avila

“É algo muito esperado. Nesse pedaço, com sinceridade, está com muita população em situação de rua. Ultimamente, em excesso. Quanto mais tarde da noite, a situação fica pior. Sensação de insegurança. A revitalização vai ajudar bastante. Moro aqui nesta rua também, então conheço bem como é a situação em todos os horários”

Mais investimentos

A expectativa é que a revitalização do entorno do Caminho Niemeyer atraia mais investimentos. Luiz Vieira, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-Niterói), afirmou que a reforma dará uma cara nova a uma área que hoje está subaproveitada. Ele espera que os novos empreendimentos atraiam investidores tanto para novos comércios quanto novas edificações residenciais.

“A iniciativa da urbanização daquele trecho em frente ao caminho Niemeyer é muito importante. É uma área que hoje não está sendo aproveitada. Nós estamos falando da revitalização do Centro, da busca por melhorias no Centro e formas com que retome sua atividade comercial de anos atrás. Naquele espaço, com a revitalização, construção de moradias, com as lojas embaixo, vamos trazer mais empresas, mais investimentos, mais pessoas”, disse.

Vieira também apontou para a integração do projeto com outras obras em andamento no Centro de Niterói. Dessa forma, não haverá apenas um novo entorno do caminho Niemeyer, mas sim um novo Centro da cidade como um todo.

Espaço terá paisagismo de Burle Marx – Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

“Fiquei muito feliz com o lançamento do projeto e acredito muito que o projeto vai ajudar sim a nova formatação do Centro, aliado aos investimentos que a Prefeitura está fazendo na renovação de toda a orla da Visconde do Rio Branco, praças do Rink e São João, reforma urbanística da Rua da Conceição, Amaral Peixoto e parte Norte da Marquês do Paraná. Vai atrair mais empreendimentos residenciais e comerciais para o Centro”.

Turismo

O presidente da CDL-Niterói também aposta que a revitalização vai ajudar a fomentar o movimento turístico na região. Por fim, Vieira elogiou o sistema de parceria público-privada o que, em sua análise poderá fazer com que as obras acontecem mais rapidamente.

“Aquela área terá mais turistas, pessoas acessando o Caminho Niemeyer, maior consumo. Onde há residência e comércio, há circulação de pessoas. Se ocupa o espaço. Hoje há um espaço degradado, por isso há a sensação de insegurança. Tenho certeza que a PPP fará com que seja uma construção rápida. Assim, a gente elimina a insegurança. A iniciativa privada tem condição de realizar o projeto a curto prazo, diferente da gestão pública, que tem que obedecer a uma série de normatizações”, completou.

Projeto

A Prefeitura anunciou uma Parceria Público-Privada (PPP) para a realização de obras que vão integrar o Caminho Niemeyer com o Centro e urbanizar e requalificar uma área de 65 mil metros quadrados onde funcionava um supermercado e que atualmente é utilizada como estacionamento.

O projeto prevê o prolongamento das ruas Marquês de Caxias, Saldanha Marinho e Doutor Fróes da Cruz, no Centro, até o Caminho Niemeyer. A área de 65 mil metros quadrados será ocupada por oito quarteirões que, no futuro, vão receber empreendimentos imobiliários residenciais com estabelecimentos comerciais nos térreos dos prédios. O conceito é a criação de uma nova área verde no Centro do município.

De autoria do escritório de arquitetura Burle Marx, o projeto ainda prevê a construção de um boulevard apenas para pedestres com 10 mil metros quadrados e 220 árvores. O boulevard será transversal às três ruas que serão prolongadas e vai cortar ao meio o espaço onde estarão os oito quarteirões.