Revitalização de espaços esportivos é tema de novo programa em Niterói

Espaços públicos destinados à prática esportiva e ao lazer em Niterói poderão passar por revitalização. Esse é o objetivo do programa “Empresa Amiga do Esporte e do Lazer”, que visa incentivar pessoas jurídicas a contribuírem para a melhoria da qualidade dos locais destinados a essa finalidade.

O secretário Municipal de Esportes e Lazer da cidade, Luiz Carlos Gallo, explica que esse projeto vai ajudar o Município a conversar os espaços públicos que têm sido reformados e construídos ultimamente. Ele também chama a atenção para os frutos de parcerias entre o governo e a iniciativa privada.

“Esse projeto é importantíssimo. Trazemos o empresariado para dentro da gestão. Quanto mais gente tiver apoiando qualquer inciativa do governo e ser parceiro, é muito importante. Estamos entregando vários equipamentos esportivos, que estavam degradados e se tornaram espaços públicos de qualidade. A Prefeitura tem trabalhado nessa pegada”, disse.

A criação do programa foi concretizada por meio de publicação feita nessa quarta-feira (13), no Diário Oficial do Município. O prefeito da cidade, Axel Grael, sancionou o Projeto de Lei 045/2021, que já está em vigor. É importante ressaltar que a medida não prevê quaisquer gastos aos cofres públicos. Gallo recorda de outra lei, existente na cidade, cujo foco é a conservação de praças.

“Já existe uma lei antiga parecida com essa, chamada ‘adote-se uma praça’. Em troca da pessoa se doar, fazer reformas, melhorar os logradouros públicos, tem direito de explorar, dentro do código de posturas, essa parceria. Não é só entrar com o trabalho. Tem que ter uma propaganda de quem adotou a praça. No início algumas empresas procuraram, mas foi enfraquecendo”, pontuou.

O programa será posto em prática por meio da participação de empresas sob a forma de doações de materiais, realização de obras de manutenção nos equipamentos esportivos públicos, reforma e ampliação de áreas destinadas à prática de atividades físicas de lazer ou realização de ações que visem fomentar o esporte e o lazer.

Em contrapartida, as empresas receberão o título de “Empresa Amigas do Esporte e Lazer do Município de Niterói”. As pessoas jurídicas também poderão divulgar as ações com fins promocionais e publicitários, inclusive podendo fazer a colocação de placas e outdoors para divulgação. Vale salientar que a lei não prevê que o Município conceda quaisquer outras prerrogativas. O secretário aproveita para fazer um agradecimento ao vereador Casota, autor do projeto.

“A iniciativa do vereador é muito louvável, isso ajuda a administração pública a gerir esses equipamentos. Se cada empresário entender a importância de se manter esse espaço, vai ser bom para o município e para aquele Empresário que construiu essa parceria junto ao município. A SMEL e o Governo agradecem. Esses espaços tem tido uma manutenção muito bem feita pela Seconser”, concluiu.