Revitalização da rodoviária deve ser concluída até julho

Até o mês de julho, o Terminal Rodoviário do Povo de Maricá, no Centro, estará inteiramente revitalizado. É o que garante a Secretaria Municipal de Transportes, responsável pela reforma iniciada em março que tem prazo de conclusão de até 120 dias. O local vai ganhar acessibilidade, paisagismo, novas instalações sanitárias e também novas estações comerciais para alimentação, além de um reforço na iluminação.

Haverá ainda um grande letreiro com o nome da cidade para quem chega pela rodovia RJ-106. De acordo com o secretário Douglas Paiva, a área que abriga táxis e vans do transporte alternativo será mantida no novo projeto.

A obra segue dentro do cronograma e não foi necessário alterar o movimento no terminal. Diariamente, cerca de 65 mil passageiros embarcam e desembarcam das 24 linhas de ônibus tarifa zero da Empresa Pública de Transportes (EPT) e outras de Niterói, Rio de Janeiro e também de São Paulo.

“Com essas novas instalações do terminal rodoviário, buscamos proporcionar à população melhores condições de acessibilidade e conforto, realizando de forma prática a integração do transporte municipal com as linhas intermunicipais e a interestadual”, frisou Paiva.

Esta é a primeira grande revitalização por que passa a rodoviária desde que a Prefeitura reassumiu sua gestão, em janeiro de 2013, quando passou a se chamar ‘Rodoviária do Povo de Maricá’. Anteriormente, o espaço foi gerido pela então concessionária do transporte público.