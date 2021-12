Reviravolta. Prefeitura de Cabo Frio anuncia queima de fogos na Praia do Forte no réveillon

A Prefeitura de Cabo Frio voltou atrás e anunciou que a Praia do Forte terá queima de fogos no réveillon. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (20), pelo prefeito José Bonifácio, por meio das redes sociais.

De acordo com o município a atração será possível porque será patrocinada pela iniciativa privada. A previsão é de que o show pirotécnico dure cerca de 10 minutos.

A queima de fogos será patrocinada pelos organizadores do Cabofolia, segundo a Prefeitura.

“nteriormente eu tinha comunicado a toda população de Cabo Frio e aos turistas, que não teríamos queima de fogos. Mas esta semana eu recebi apoio dos empresários que irão fazer a nova versão do Cabofolia, depois da Semana Santa. Eu quero convidar a você então, para que esteja na Praia do Forte, de máscara, se protegendo”, afirmou o prefeito.

Além da programação na praia, estabelecimentos comerciais que queiram realizar festas particulares podem obter a permissão, mediante o cumprimento das normas de prevenção à Covid-19.

Homenagem às vítimas da Covid-19

A Prefeitura de Cabo Frio também anunciou nesta segunda que a virada do ano na cidade será marcada por uma homenagem às vítimas da Covid-19.

De acordo com Bonifácio, a ideia é que o tributo conte com a participação do público presente na Praia do Forte.

“Dois minutos antes da meia noite, nós vamos apagar as luzes da orla da Praia do Forte e com a lanterna do telefone celular, nós vamos fazer a iluminação homenageando, no mundo inteiro, todos aqueles que morreram pela Covid-19”, explicou o prefeito.

“Espero que você contribua para que a Covid não se alastre. Proteja-se e proteja quem estiver próximo de você”, finalizou Bonifácio.