Revelado por Post Malone no Rock in Rio, músico niteroiense fará primeiro show na carreira

No próximo domingo (25), às 19h, o niteroiense Theo Kant comemora 22 anos e vai realizar o primeiro show na carreira no Barzin que fica na Rua Vinícius de Morais, 75, em Ipanema, Zona Sul do Rio. Para quem não está associando o nome à pessoa, o rapaz foi revelado por Post Malone há menos de um mês no Rock in Rio.

Desde a noite em que pisou no palco do maior evento de música do planeta, Theo Kant multiplicou os seguidores nas plataformas digitais e lançou a música Amor Vagabundo. O niteroiense começou a carreira há 10 anos tocando na igreja, e aos poucos começou a migrar para o pop, o rap e o trap. No último fim de semana, o músico esteve em São Paulo, onde foi recebido calorosamente por Aka RastaFCB, Aka Rasta e CJOTA, importantes nomes do rap nacional.

“Estou ainda atordoado com tudo o que está ocorrendo após a apresentação no Palco Mundo. Mas sigo cauteloso para não fazer bobagem. No show em Ipanema, eu vou cantar músicas autorais e também duas canções do Post Malone. Entre elas, claro, Stay”, diz Theo.

A vida do músico niteroiense mudou completamente após ter subido no palco do Rock in Rio com Post Malone (Fotos: Divulgação)



De acordo com o músico, a canção Amor Vagabundo carrega uma energia parecida com Stay, ao falar de relacionamentos amorosos. A canção segue a onda do rap acústico, bem ambientado. “Escrevi essa música que fala sobre aqueles sentimentos confusos quando estamos em uma fase crítica de um relacionamento”, contou.

“A sensação de subir as escadas a caminho do seu grande sonho, mas tropeçar e sentir um nervosismo que parece que vai te engolir. Foi exatamente isso que senti quando Post Malone me chamou, mesmo tendo saído de casa determinado que isso fosse acontecer”, explica o músico.