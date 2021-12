Réveillon: Veja o mapa onde acontecerão as queimas de fogos em Niterói

Os 10 pontos onde terão queima de fogos na cidade de Niterói já estão definidos. Os shows pirotécnicos serão de baixo estampido, permitindo que o niteroiense acompanhe de qualquer bairro, sem precisar se deslocar. A medida visa evitar aglomeração no Réveillon do município.

Os pontos escolhidos foram: Barreto (ETE), Engenhoca (Escola Marilza Medina), Caramujo (Parque Esportivo), Santa Rosa (Monumento de Nossa Senhora Auxiliadora), Ingá (Morro do Palácio), Morro do Cavalão (Reservatório), Jurujuba (Forte do Pico), Pendotiba (Reservatório), Camboinhas (Caixa D’água) e Piratininga (Morro da Peça).

Divulgação Prefeitura de Niterói

A festa de Réveillon em Icaraí não será realizada para evitar aglomerações por conta da pandemia da Covid-19. A Prefeitura ressalta que o trabalho está seguindo as normas do Plano Novo Normal Niterói, obedecendo aos protocolos sanitários de enfrentamento da pandemia. A prefeitura de Niterói não deverá interferir nos eventos privados, realizados por bares, restaurantes e clubes com programação de festas na virada de ano.

OUTROS MUNICÍPIOS

No Diário Oficial do Estado do Rio de sexta-feira (3), algumas orientações foram publicadas para que as festas de fim de ano possam ser realizadas. As orientações são do Grupo Técnico de Assessoramento a Eventos de Saúde Pública da Secretaria Estadual de Saúde e envolvem evitar aglomeração e um reforço na fiscalização por parte das autoridades sanitárias municipais. Várias cidades já definiram como serão as festas de virada de ano como por exemplo, Búzios, Iguaba e Campos dos Goytacazes. Confira a lista dos municípios.