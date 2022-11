Réveillon terá 14 barracas de ambulantes em Icaraí e 12 em Itaipu

A Prefeitura de Niterói definiu, hoje (17), a quantidade e a localização das barracas de ambulantes em Icaraí e Itaipu para a comemoração do Réveillon 2023. O Município também abriu convocação para que os interessados em comercializar bebidas e alimentos se cadastrem. A definição será feita por sorteio.

Na Praia de Icaraí, Zona Sul de Niterói, serão disponibilizadas 14 vagas. Serão dois ambulantes por rua no calçadão do lado dos prédios. As barracas serão montadas na altura das ruas Álvares de Azevedo, General Pereira da Silva, Presidente Backer, Lopes Trovão, Otávio Carneiro, Belisário Augusto e Travessa Antônio Pedro.

Já em Itaipu serão doze espaços que serão disponibilizados na Avenida Francisco da Cruz Nunes, altura do Estacionamento de Itaipu, próximo ao acesso à orla. Será permitido o comércio de bebidas (exceto em garrafas de vidro) e alimentos industrializados ou in natura durante a celebração do ano novo. É proibida a utilização de churrasqueiras e botijões de gás.

Os interessados em se cadastrar devem comparecer pessoalmente na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública, na Rua Presidente Craveiro Lopes n° 153, Barreto entre 28 de novembro e 1º de dezembro, entre 9h e 12h e entre 16h e 16h. A inscrição é gratuita e o candidato deverá levar CPG, RG, Título de Eleitor, comprovante de quitação eleitoral, comprovante de residência, duas fotos recentes 5×7, cópia da inscrição como microempreendedor individual (MEI) ou comprovante de autonomia.

O sorteio para definir os candidatos aprovados acontecerá na sede da secretaria, no dia 5 de dezembro, às 10h. Cabe ressaltar que os sorteados deverão providenciar a aquisição das barracas, seguindo as seguintes especificações: altura até a base expositora 85 cm; altura a do piso até a comunheira 2,30 m; dimensões de 1,20 m x 1,00 m; largura da parte superior da cobertura, 2,00 m x 1,80 m; e revestimento na cor laranja. Os selecionados também deverão pagar o Documento de Arrecadação da Receita Municipal (DARM).

Icaraí terá show dos Paralamas do Sucesso – Foto: Reprodução/Facebook

Atrações

Em Niterói, haverá a tradicional queima de fogos na Praia de Icaraí, que terá cerca de 20 minutos de duração. Além disso, também haverá celebração na Praia de Itaipu. Em Icaraí, após a queima de fogos, haverá show da banda Os Paralamas do Sucesso. A apresentação deverá durar cerca de 1h30 e começará já na madrugada de 1º de janeiro, logo após a queima de fogos.