Réveillon pode ter chuva fraca em Niterói

Previsão de chuva fraca a moderada nos períodos da tarde e da noite

A virada de ano novo na cidade de Niterói pode ser com chuva. Segundo os dados do Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói, a cidade vai enfrentar tempo instável neste sábado (31) e domingo (1). Ventos em altos e médios níveis da atmosfera com previsão de chuva fraca a moderada nos períodos da tarde e noite. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas apresentarão gradual elevação, o que pode ser ruim para quem gosta de passar o ano novo na praia.

Nesta sexta-feira, a chuva foi de moderada a forte durante a manhã e a tarde. Os ventos seguem fracos a moderados e as temperaturas apresentarão declínio.

No sábado (31), dia do réveillon, e no domingo (01/01), ventos em altos e médios níveis da atmosfera manterão o tempo instável sobre a cidade, com previsão de chuva fraca a moderada nos períodos da tarde e noite destes dias. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas apresentarão gradual elevação.