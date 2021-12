Réveillon niteroiense terá queima de fogos em dez pontos diferentes

Após o anúncio da Prefeitura de Niterói de que não haverá a tradicional queima de fogos na Praia de Icaraí, nessa virada de ano, noticiado na quarta-feira (01) em A TRIBUNA, muito está sendo especulado sobre o Réveillon na cidade. Apesar da orla da Zona Sul não ter as balsas para os fogos e nem o palco para shows e apresentações, outros 10 pontos do município terão os shows pirotécnicos realizados pela prefeitura.

Apesar de a listagem completa desses locais ainda não ter sido divulgada, alguns pontos já são considerados certos: o alto do morro da Vila Ipiranga e Parque Esportivo e Social do Caramujo (PESC) ambos na Zona Norte; o Módulo de Ação Comunitária (Maquinho), em Boa Viagem; a Secretaria de Ordem Pública no Barreto; e o Morro da Peça, em Itaipu, na Região Oceânica.

A festa de Réveillon em Icaraí não será realizada para evitar aglomerações por conta da pandemia da Covid-19. De acordo com a nota da Prefeitura de Niterói, está prevista a queima de fogos, de baixo estampido, por diferentes pontos do município, permitindo que o cidadão acompanhe de qualquer bairro, sem precisar se deslocar. A Prefeitura ressalta que o trabalho está seguindo as normas do Plano Novo Normal Niterói, obedecendo aos protocolos sanitários de enfrentamento da pandemia. A prefeitura de Niterói não deverá interferir nos eventos privados, realizados por bares, restaurantes e clubes com programação de festas na virada de ano.