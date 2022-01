Réveillon em Maricá renova as esperanças de moradores e visitantes

Para simbolizar o início de 2022, a Prefeitura de Maricá promoveu, nos primeiros minutos do ano, a queima de fogos de artifícios em oito pontos da cidade, espetáculo que durou cerca de quinze minutos.

A comemoração principal começou à 0h na Lagoa de Araçatiba e foi simultânea nas orlas de São José do Imbassaí, Parque Nanci, Guaratiba, Ponta Negra, Cordeirinho, Barra de Maricá e em Itaipuaçu, na altura da Rua 1.

A queima de fogos em Araçatiba foi no entorno da árvore de natal flutuante de 37 metros de altura, com música sincronizada. Uma rampa de acesso permitiu aos cadeirantes observarem de perto a iluminação.

O secretário de Turismo, Robson Dutra, acompanhou o espetáculo pirotécnico em Araçatiba e ressaltou a importância do evento para a união das famílias, mantendo as precauções contra a Covid-19.

“Nós fizemos o natal com as limitações da pandemia e agora realizamos um réveillon simbólico com essa queima de fogos. Esse espetáculo descentralizado em oito pontos da cidade reuniu as famílias para assistir e depois voltarem para as suas casas, evitando riscos. Queremos trazer sempre novidades à população, mantendo o pioneirismo da cidade nesses eventos”, destacou.

2022: ano de reencontros

O evento em Araçatiba foi o momento de muitas famílias e amigos estarem juntos novamente, graças ao avanço da vacinação (que alcança 88% dos maricaenses). O morador de Inoã Maycon de Oliveira, de 26 anos, se reuniu com um grupo de amigos e elogiou a estrutura do réveillon da cidade.

“Estou gostando muito de passar a virada de ano em Araçatiba. Vim para a cidade há seis meses, em busca de crescimento profissional e aqui já encontrei mais qualidade de vida. Vou assistir os fogos com tranquilidade nesses quinze minutos, sabendo que vou poder voltar para casa no ônibus tarifa zero, os vermelhinhos”, afirmou.

Moradora no bairro Campo Grande, no Rio de Janeiro, a estudante Laura Rosa de 23 anos, ficou impressionada com a queima de fogos na lagoa.

“Estou muito animada por esse réveillon, um momento que esperei muito. Vim do Rio para passar o ano novo em Maricá e me deparei com uma cidade muito organizada, funcional e com menos aglomerações. Esse é o momento de assistir a essa linda queima de fogos e agradecer pelas minhas conquistas durante o ano”, afirmou.

“Passei o meu primeiro réveillon em Maricá, junto com o meu namorado. A cidade está linda, toda enfeitada, mas a árvore flutuante é sensacional. O meu desejo para 2022 é muito sucesso, saúde e felicidade a todos, na espera pelo fim da pandemia da Covid-19 “, acrescentou Renan Cordeiro, de 24 anos, também morador de Inoã.

Réveillon sem shows em Maricá

Em razão da chegada da nova variante Ômicron ao país, não houve apresentações artísticas na virada de ano. O uso obrigatório de máscaras está mantido na cidade, tanto em locais públicos quanto em ambientes privados. A recomendação é que a população mantenha a higienização das mãos e o distanciamento social.