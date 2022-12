Réveillon em Icaraí terá megaestrutura de som e luz

Está tudo pronto para a festa da virada na Praia de Icaraí, Zona Sul de Niterói. Nesta sexta-feira (30), foram realizados os últimos testes de som e luz. Na manhã de sábado (31), as bandas irão fazer a passagem de som para, a partir das 18h30, a comemoração ser iniciada para terminar somente no ano seguinte.

Na tarde de sexta-feira, o Corpo de Bombeiros realizou a vistoria no palco e área de bastidores do evento. De acordo com a equipe técnica, nenhum problema foi encontrado. Ao todo, serão 16 técnicos de som e luz trabalhando antes, durante e depois dos shows do Réveillon 2023.

De acordo com a equipe técnica, o aparato sonoro é capaz de produzir até 120 decibéis. Além disso, foram instaladas quatro torres de delay (compensador de atraso) ao longo de toda a extensão da orla, possibilitando que o áudio das apresentações seja ouvido até a altura da Rua Álvares de Azevedo. Cabe ressaltar que o palco está instalado na altura da Otávio Carneiro.

Além das apresentações musicais, o público também verá um show de luzes. Sete painéis de LED foram instalados no palco e ao redor. Além disso, 40 canhões de luz e cerca de 120 refletores irão proporcionar uma experiência diferenciada durante a festa da virada. Ainda de acordo com a equipe, nenhuma falha foi registrada durante os testes.

A festa

A Praia de Icaraí receberá, na noite deste sábado (31) o grupo Bicho Solto (18h30), Baby do Brasil (20h30) e Barão Vermelho (22h20). O grupo Paralamas do Sucesso será o ponto alto da comemoração em Icaraí, logo após o espetáculo de queima de fogos, que terá duração de 15 minutos. De acordo com a Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), são esperadas cerca de 400 mil pessoas em Icaraí.

Fotos: Vítor d’Avila

“O Réveillon deste ano é muito especial porque marca a entrada do ano em que Niterói comemora 450 anos de existência. É uma marca que nos orgulha muito e preparamos uma celebração especial. Teremos uma grande festa na Praia de Icaraí para niteroienses e turistas chegarem no novo ano com energia renovada”, destacou o prefeito Axel Grael.

O presidente da Neltur, Paulo Novaes, explica que o planejamento e organização do Réveillon foram feitos com os órgãos da Prefeitura, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Cerca de 2 mil pessoas estarão trabalhando na festa, incluindo guardas municipais, agentes de trânsito, enfermeiros, equipe de montagem do palco e garis, entre outros envolvidos.

“Todo o planejamento operacional foi montado para que a cidade tenha um Réveillon bem organizado e com perfeita integração entre os órgãos públicos, cada um fazendo sua parte e todos conectados para prestar o melhor serviço, conforto e segurança para os que pretendem participar da festa. Faltam poucos detalhes para finalizarmos a montagem do palco”, afirmou Novaes.

Tanto em Icaraí, como em Itaipu e Piratininga, haverá banheiros químicos, serviço médico e estrutura de segurança. Na Praça Getúlio Vargas, em Icaraí, haverá uma Central de Atendimento, que vai concentrar demandas sobre crianças perdidas, segurança, emergência médica e o Cisp Móvel, um micro-ônibus da Guarda Municipal, que é base itinerante de monitoramento de imagens através de câmeras.

A Guarda também atuará com um total de 240 agentes que estarão divididos nos turnos da manhã, tarde e noite cobrindo toda a Praia de Icaraí e entorno até o final da festa, com 16 viaturas, 6 motos, 4 quadriciclos durante o dia e monitoramento por drone.

Estão envolvidas na grande festa as secretarias de Ordem Pública; Saúde; Conservação e de Serviços Públicos; Nittrans; Subsecretaria de Trânsito e Companhia de Limpeza de Niterói (Clin). O evento conta ainda com o apoio da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Emergências médicas

A festa contará com três postos médicos e nove ambulâncias em Icaraí, para atendimentos às urgências e emergências médicas, com 14 leitos, quatro cadeiras de hidratação e equipe médica com quatro médicos, quatro enfermeiros, quatro técnicos de enfermagem, com insumos e materiais e medicação necessária.

Limpeza

A Companhia de Limpeza de Niterói montou um planejamento especial de limpeza das vias. A partir das 6 horas de segunda-feira (1º de janeiro), 750 funcionários estarão atuando na cidade. A previsão é que o trabalho esteja concluído às 11 horas.