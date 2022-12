Réveillon do Sossego: montanhas, rios, cachoeiras e, quem sabe, discos voadores

Opções para quem quer descansar no final de semana de Réveillon

Se por um lado existem pessoas que adoram passar o ano novo em lugares lotados, badalação, som alto e fogos e muita festa, por outro muita gente gosta do inverso. Lugares com o mais completo sossego, em que a prerrogativa é passar com o máximo de tranquilidade possível todo o final de semana, incluindo a virada do ano. A TRIBUNA mostra alguns desses “santuários”.

Rio Bonito



A cidade de Rio Bonito, a 62 km de Niterói é conhecida por suas cachoeiras, pela Serra do Sambê que possui montanhas, trilhas e cachoeiras e também pela rampa do vôo livre, um dos principais pontos da cidade. Destaque para o Salto D’Água de Braçanã, Poço das Andorinhas, em Lavras; e as cachoeiras do Sítio Encantos da Serra, Cachoeira do Rio Verde e Cachoeira do Serrão.



A má notícia é que a maioria dos hotéis e pousadas estão reservados, com vagas disponíveis somente no final de janeiro. Os preços das diárias estão na faixa de R$ 180 a R$ 220 reais mas há opções mais sofisticadas e caras.

Para almoçar, jantar, lanchar existem boas opções de restaurantes, bares e churrascarias para todos os gostos, inclusive comida japonesa.

As praças do Green Valley, da Bandeira e do Rio Bonito são pontos de encontro da população para celebrar a chegada do ano novo sem aglomerações e confusões como, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro.



Visconde de Mauá



Já a pequena Visconde de Mauá, distante 210 km de Niterói, pertence ao município de Resende no sul fluminense. Possui 10 mil habitantes e também é uma pedida perfeita para quem quer paz. Trilhas, cachoeiras e parques naturais são algumas das principais atrações da região, perfeita para quem busca dias de paz e um Réveillon tranquilo.



Mas à noite também há uma certa movimentação nas três vilas na região, que tem restaurantes e até alguns botecos com som ao vivo para os mais animados.



Cachoeira do Escorrega





A Cachoeira do Escorrega é um destino tradicional. local é de fácil acesso e é super divertido escorregar pela pedra lisa e aproveitar as águas claras. A bela Cachoeira Santa Clara também é muito conhecida e apreciada pelos visitantes.



Através de uma propriedade privada é possível acessar o Vale do Alcantilado, uma trilha que chega a nove cachoeiras e cobra uma taxa de visitação de R$ 16,00. O caminho sobe por 1.500 metros, chegando a uma vista incrível dos arredores.

Vale do Acantilado







Para quem ama aventuras, a Pedra Selada é uma ótima opção. São 2 horas de subida até o topo, passando por mata fechada, campos e cachoeiras que deixam a trilha ainda mais especial. No fim, vale assinar o seu nome no caderninho para comprovar que você chegou lá em cima.



Outros passeios maravilhosos e repletos de belezas são a Cachoeira Véu da Noiva e a Cachoeira Toca da Raposa. Destacamos também o Poço do Marimbondo com suas águas cristalinas e o Poção do Maromba, com acesso no caminho à Cachoeira do Escorrega.



Poço do Marimbondo



Os preços das pousadas ou hotéis na região tem diárias a partir de R$ 200, digamos, um destino bem democrático. Há também hotéis top com diárias a R$ 1,200.



Mas a maioria custa entre R$ 200 e R$ 500. Claro que esses valores variam de acordo com a época do ano. No inverno, nas férias e feriados, os preços costumam subir porque é alta temporada. A rua principal é pequena, mas possui alguns restaurantes muito bons, lojinhas de artesanato e produtos locais e além de um bom supermercado.



Bem no chamado “centrinho” tem uma prainha do rio que é bem agradável. Entretanto, vale lembrar que quem estiver hospedado em Mauá vai precisar de carro para ir aos principais restaurantes que ficam em Maringá (MG), a sete quilômetros de distância.

Importante: só há um posto de gasolina em toda a região. Ele fica a três km de Mauá, na estrada sentido Maringá.





Lumiar



Outro lugar incrível para passar o ano novo é Lumiar. O distrito de Nova Friburgo é abraçado pelas montanhas repletas de vegetação da Mata Atlântica. Lumiar é o quinto distrito de Nova Friburgo – e o que não faltam são cachoeiras, rios, trilhas e esportes radicais para os mais aventureiros.

Segundo é dito na região, o nome surgiu há muito tempo quando, de Friburgo, foi avistado no local um grande clarão no meio da noite. Daí Lumiar, que significa tornar claro: o lampião lumiava; a noite se lumiava.





A maioria das atrações de Lumiar fica mais afastadas do centro, como as cachoeiras, poços e trilhas. Também é possível fazer os passeios de jipe com uma agência de turismo local. Eles possuem roteiros que levam para os principais pontos turísticos de Lumiar.



Toca da Onça/ Site Trip Advisor







As acomodações em Lumiar ficam, basicamente, em duas regiões: na região central, bem pertinho da Praça e dos bares e restaurantes; na área mais rural, cercada pela natureza e próxima às cachoeiras. A cachoeira da Toca da Onça é um dos principais pontos turísticos de lá. O local é perfeito para quem gosta de passar um tempo mais próximo a natureza e deseja fazer piqueniques, camping, banhos ou ainda praticar esportes um pouco mais radicais como canoagem e bóia-cross. Com 15 metros de queda, a cachoeira São José é um pouco menos popular, mas também é uma ótima opção para fazer fotos. Como fica em uma área particular, é necessário desembolsar R$ 3 para poder desfrutar da beleza do local. A Pedra Riscada é mais um grande ponto turístico natural. O nome se dá por conta das ranhuras causadas por milhões de anos de intemperismo e erosão naquela montanha.





O encontro dos Rios é um ponto turístico nas proximidades da região. A localidade é muito utilizada para a prática de rafting e mesmo para quem não vai se arriscar nesse esporte de aventura, vale a pena visitar o local para apreciar a beleza do lugar.

Cada vez mais, Lumiar também recebe visitantes de todo o Brasil, que frequentam o local para aproveitar os pontos turísticos, as lindas paisagens e diversos atrativos que a cidade oferece, principalmente por conta dos passeios mais próximos da natureza. Se você visitar Lumiar, com certeza não ficará sem fazer nada nesse final de ano.

São Thomé das Letras (MG)



Para quem quer um turismo mais viajandão, algo bem diferente e até mesmo exótico, a dica é uma cidade afastada, quase ao lado do estado do Rio, mas ainda vale: São Thomé das Letras. O paraíso do ecoturismo, é um lugar repleto de magia e misticismo, sendo citado em diversas reportagens. Por causa de relatos de centenas de avistamentos de Ovnis ao longo do tempo, a cidade ganhou fama de destino esotérico e tem muita gente que defende que a montanha de São Thomé é um dos sete pontos mais energéticos do planeta.



Vista da cidade





Uma das lendas que circula em São Thomé das Letras diz que uma gigantesca “montanha branca” de minérios carrega uma energia tão forte, que seria capaz de refletir a luz do sol de volta para o espaço.

Por conta desses fenômenos, São Thomé das Letras atrairia todo tipo de seres místicos – e também ET’s. Aliás, a cidade é muito perto de Varginha, aquela cidade que ficou famosa pelos ETs de Varginha.

A cidade recebe muitos visitantes que vêm em busca da força das pedras de São Thomé; quem sabe viver uma experiência mística, ou de contato com vida extra-terrestre.

Logo ao chegar, há uma longa subida que dá a sensação de estar chegando cada vez mais perto do céu, com uma vista fascinante de 360°. Os frequentadores dizem que sentem uma vibe de paz e amor que faz querer ver duendes pela rua. Mas, evidentemente você vai precisar de uma das pousadas em São Thomé das Letras para desvendar tudo o que o destino tem a oferecer.





Como uma boa cidade mineira, se hospedar em São Thomé é como visitar um parente que mora longe. Você arruma sua mala, pega a estrada, mas mesmo assim se sente em um lugar familiar. Os moradores são solícitos, há casarões que se tornaram restaurantes onde mora o dono. E, além do cheirinho da comida caseira, há ainda o aconchego de um lar.

Dá para começar os passeios na cidade visitando o Centro Histórico e Igreja Matriz de São Thomé das Letras. Há também o Parque Municipal Antônio Rosa e o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Capela de Nossa Senhora do Rosário.





Igreja da Matriz



A lenda

A lenda que deu origem a toda a história da mística cidade de São Thomé das Letras aconteceu na Gruta São Thomé, que fica ao lado da Igreja Matriz, no centro da cidade. A lenda diz que o João Antão escravo da Fazenda Campo Alegre, cujo romance com a irmã de seu senhor, o Capitão João Francisco Junqueira, havia sido descoberto, cansado dos maus tratos, refugiou-se em uma gruta no alto da serra, onde passou a viver da pesca, frutos e raízes da região.



Ao ler o bilhete da fuga, o capitão ordenou que o levassem até a gruta, onde encontraram uma imagem de São Tomé entalhada em madeira. O capitão João Francisco, homem profundamente religioso recolheu a imagem e a levou para casa. A imagem sumiu e reapareceu na gruta por várias vezes. A origem do nome da cidade deve-se à aparição do santo e às inscrições rupestres encontradas na entrada da gruta que não se sabe terem sido feitas pelos índios cataguases antigos moradores da região ou se são palavras deixadas pelo santo.

Uma cidade acolhedora, cheia de misticismo, paisagens e lugares incríveis. Imagina passar a virada do ano lá? Seja onde for, opções para passar a virada do ano não faltam. Tem para todos os tipos e gostos.