Réveillon de Icaraí não teve incidentes, diz PM

A festa de Réveillon na Praia de Icaraí, Zona Sul de Niterói, entre a madrugada de sábado (31) e domingo (1º), terminou sem incidentes. A informação foi divulgada hoje (2) pelo 12º BPM (Niterói), responsável pelo patrulhamento durante o evento. Em todo o estado do Rio de Janeiro, cerca de 60 pessoas foram detidas.

Houve dois roubos de rua no sábado e outros dois no domingo, nenhum roubo de veículo e um caso de letalidade violenta, no sábado, em Maricá. O tenente-coronel Artistheu de Góes, comandante do 12º BPM, frisou que não houve quaisquer problemas durante as celebrações da chegada de 2023.

“Podemos dizer que foi um réveillon sem incidentes. Não tivemos qualquer problema durante os eventos”, disse o comandante.

Em Copacabana, objetos cortantes foram apreendidos – Foto: Divulgação/PMERJ

Em todo o Estado do Rio de Janeiro, as equipes policiais empregadas no policiamento de Ano Novo conduziram 63 pessoas para delegacias e 11 armas de fogo foram apreendidas, entre as quais estão dois fuzis.

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) intensificou o patrulhamento nas rodovias estaduais com o emprego de 550 policiais militares. Os acidentes de trânsito tiveram redução de 15% em relação ao mesmo período do ano passado e foram registrados três acidentes com vítima fatal. O BPRv conduziu sete pessoas para delegacias e apreendeu cinco veículos.

Copacabana

A Secretaria de Estado de Polícia Militar mobilizou 22.414 policiais militares para o esquema especial de policiamento nas festividades de Ano Novo 2022/2023. Somente na orla de Copacabana, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, e nas áreas de acesso foram empregados 2.662 policiais.

Neste Réveillon, o planejamento operacional para a festa em Copacabana montou pontos de bloqueio e revista com detectores de metais. Ao longo do dia 31 e da madrugada de 1º, a Polícia Militar apreendeu 179 objetos perfurocortantes (108 facas, 23 tesouras, 04 estiletes, 03 canivetes, alicates, garfos, abridores de garrafa, chaves de fenda etc). Ainda em Copacabana, os policiais militares conduziram nove pessoas para a 12ª DP.