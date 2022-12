Réveillon de Copacabana terá shows de Zeca Pagodinho, Mart’nália, Alexandre Pires e bateria da Grande Rio

Leonardo Oliveira Brito



Para celebrar a chegada de 2023, o Rio retoma em sua plenitude a festa do maior réveillon do mundo. Serão dois palcos em Copacabana, com shows de Zeca Pagodinho, Iza, Mart’nália, Gilsons e Alexandre Pires, além de outros oito pontos de comemoração espalhados pela cidade.



“Temos que lembrar que, ano passado, tivemos um encontro muito limitado, pedindo para que as pessoas não viessem para Copacabana. Depois de dois anos de pandemia, será épico agora poder celebrar a vida com as pessoas se abraçando e se beijando sem máscara. Vai ser uma noite de muita alegria e dança. Convido a todos para acompanharem o maior réveillon das galáxias, do mundo pós-pandêmico, que é o réveillon da cidade do Rio de Janeiro – afirmou o prefeito Eduardo Paes.



Foto: Beth Santos / Prefeitura do Rio





Na Praia de Copacabana, dois palcos serão montados. O Palco Copacabana estará localizado em frente ao Hotel Copacabana Palace e terá como atrações os shows de Zeca Pagodinho, Iza e Alexandre Pires, além da bateria da Grande Rio e DJs. Já o Palco Carioca ficará em frente à Avenida Princesa Isabel e vai misturar o melhor da carioquice, com os shows de Mart’nália, Bala Desejo, bateria da Beija-Flor e DJS.



Um dos destaques dessa edição do réveillon do Rio é que ele voltará a ser carbono neutro, a exemplo do que ocorreu em 2022, quando a festa ganhou o selo Sustentabilidade Tesouro Verde, um atestado de ética ambiental. A certificação ambiental deste ano será feita pelo grupo BMV.



A empresa SRCOM, dos sócios Sheila Roza, Abel Gomes e Paulo Cesar Ferreira, que realizam o evento há 14 anos, será a responsável pela organização da festa em Copacabana.



Nosso compromisso sempre foi com a cidade do Rio de Janeiro e em realizar eventos memoráveis. Temos expertise no maior réveillon do mundo, o que possibilita entregarmos uma festa incrível, apesar do curto tempo de realização. O carioca e o turista podem esperar, principalmente na área dos fogos de artifício, que eu chamo de esculturas luminosas no ar, um espetáculo muito diferente e incrível – disse Abel Gomes.



Na chegada de 2023, à meia-noite, o céu de Copacabana se iluminará com um espetáculo de 12 minutos de fogos piromusicados. Em uma apresentação ainda mais potente, terá grafismos inéditos e mais tecnologia, com brilhos e cores.

No total, serão 10 balsas, com um distanciamento de 25 metros entre elas. O sistema de disparo é de conexão via GPS, que monitora e aciona cada uma das 10 balsas. A grande festa, que começa no dia 31 de dezembro de 2022, acontece das 18h às 03h30 da madrugada do dia 1º de janeiro de 2023.

Festa em toda a cidade

Além de Copacabana, a Prefeitura do Rio será a responsável por estender as comemorações pela chegada de 2023 para outros oito pontos da cidade: Flamengo, Ilha do Governador, Madureira, Paquetá, Pedra de Guaratiba, Penha, Ramos e Sepetiba.

Números do Réveillon de Copacabana:

2 palcos

20 torres de comunicação com som

800 banheiros químicos

30 torres da PM

4 postos médicos

30 UTIs

Base de órgãos públicos com 12 contêineres (em frente à Escola Municipal Cicero Penna)

Central de monitoramento de câmeras

10 balsas

12 minutos de fogos

Carbono Neutro

Na edição de 2022, o investimento para neutralizar as emissões de carbono gerou os seguintes benefícios:

Área preservada de floresta nativa: 14.210.53 m2

Emissão evitada de carbono (carbono estocado): 1.080 CO2

Madeira armazenada: 372.41 m2

Preservação de espécies da fauna por hectare: 1.749

Preservação de espécies da flora por hectare: 546

Preservação de fluxo hidrológico em litros por ano: 46. 591.58

Torres de som e arte instagramáveis

Artistas plásticos vão criar ilustrações dando a sua interpretação sobre o que é a festa carioca. As instalações se tornarão ambientes instagramáveis exclusivos ao longo da orla de Copacabana.

Transmissão dos shows do Palco Copacabana via YouTube



Programação do Réveillon de Copacabana (horários dos shows serão divulgados em breve):

Palco Copacabana:

l Iza

l Zeca Pagodinho

l Alexandre Pires

l Bateria da Grande Rio

l DJs

Palco Carioca:

l Mart’nália

l Gilsons

l Bala Desejo

l Bateria da Beija-Flor

l DJs