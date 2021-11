Reunião na Câmara de Niterói comemora 113 anos da Umbanda

Aconteceu na tarde de hoje (15) uma comemoração em frente a Câmara de Vereadores de Niterói para celebrar os 113 anos da Umbanda, religião totalmente brasileira que surgiu em São Gonçalo no ano de 1908.

Com roupas brancas, típicas da religião, umbandistas se reuniram na câmara onde lavaram a escadaria e levaram suas demandas.

Fotos: rede social vereadora Walkíria Nictheroy



Segundo o Censo de 2010, em mais de100 anos de religião, a Umbanda reúne cerca de 430 mil seguidores pelo Brasil. Muitas pessoas ainda não se sentem confortáveis em assumir que são praticantes devido aos inúmeros ataques que a religião sofre.

Na Rua Floriano Peixoto, no bairro de Neves, em São Gonçalo, o médium Zélio Fernandino, aos 17 anos, dirigiu a primeira sessão da Umbanda, em 1908, em um pequeno imóvel que foi demolido em 2011, durante o governo de Aparecida Panisset.

Fotos: rede social vereadora Walkíria Nictheroy



Zélio surpreendeu a todos quando compareceu em uma sessão da Federação Espírita de Niterói, no dia 15 de novembro de 1908. Isso porque, no dia anterior, o então fundador da Umbanda estava acamado, com uma inexplicável paralisia.

Zélio sentou-se à mesa, a convite do médium José de Souza, que dirigia a sessão espírita kardecista. Em determinado momento, espíritos de caboclos (ancestrais indígenas brasileiros) e pretos velhos (escravos africanos) começaram a se manifestar através do jovem.

O dirigente se manifestou, pedindo que os espíritos ‘atrasados’ se retirassem. Zélio foi novamente incorporado por uma entidade, dizendo: “Se não houvesse ali espaço para espíritos de negros e índios cumprirem sua missão, ele (espírito) fundaria, já no dia seguinte, um novo culto na casa de Zélio”, complementando que era o “Caboclo das Sete Encruzilhadas”.

No dia seguinte, 16 de novembro de 1908, o Caboclo das Sete Encruzilhadas voltou a incorporar Zélio de Moraes e traçou diretrizes para a nova religião: vestir roupas brancas, usar guias de contas coloridas e priorizar a incorporação de espíritos.