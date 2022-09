Reunião discute detalhes do Projeto do Terminal Pesqueiro em Niterói

Na sexta-feira (16), o prefeito de Niterói, Axel Grael, se reuniu com representantes da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), para acertar os ajustes finais da obra de construção do Terminal Pesqueiro da cidade e da drenagem do Canal São Lourenço. Tendo a iniciativa do Plano Niterói 450, a obra está sendo vista como uma estratégia para movimentar a economia pós-pandemia no município.

Segundo Grael, a construção trará grandes benefícios para a cidade, dentre eles se destacam a geração de emprego, tendo uma expectativa de gerar mais de 20 mil empregos para a população, e o grande potencial que o local possui para a pesca.

“A parceria com Docas é fundamental para a construção da dragagem que vai possibilitar as obras do terminal pesqueiro. Niterói tem um potencial enorme em relação à pesca. As principais empresas de pesca industrial do Brasil são daqui ou têm vínculo com nossa cidade. Com o porto, vamos viabilizar essa atividade econômica em Niterói, além do potencial de gerar milhares de empregos” afirmou o prefeito.

A obra de drenagem do Canal de São Lourenço já possui a verba para ter início. A Prefeitura de Niterói arcou com o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/Rima) com um total de R$ 772 mil, para poder serem feitos mecanismos potentes o suficiente para realizar a drenagem.

A reunião contou com a participação do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino Moreira Leite, da secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti e do vice-almirante Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro.