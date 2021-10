Reunião define alternativas para chegada de água em Maricá

Empresa vencedora do leilão da Cedae inicia os trabalhos no município na próxima segunda-feira

A prefeitura de Maricá se reuniu, essa semana, com representantes da Empresa Águas do Rio – que faz parte do grupo Aegea, vencedora do leilão da Cedae – para discutir caminhos para a implantação de água no município.

A empresa inicia os trabalhos na cidade na próxima segunda-feira (1º). Ao todo, a companhia investirá R$ 438 milhões, durante um pe[iodo de três anos, para implantar o sistema de abastecimento de água em Maricá.

“Estamos esperançosos com a chegada da Águas do Rio e abertos a uma agenda de trabalho conjunta. Esta parceria será necessária para solucionar esta questão dramática, que mitiga o potencial de crescimento que a cidade tem”, afirmou o prefeito Fabiano Horta (PT).

Para a presidente da Sanemar, Rita Rocha, o encontro foi uma grande oportunidade para debater com a empresa os principais problemas de abastecimento de água em cada bairro da cidade.

“Essa parceria é importante já que a Sanemar e a Somar (autarquia Serviço de Obras de Maricá) são as responsáveis pela a implantação de infraestrutura no município”, avaliou Rita.

O presidente da Águas do Rio, Alexandre Bianchini está ciente dos desafios que permeiam a questão do abastecimento de água nos bairros da cidade.

“Estamos determinados em ampliar esse bem tão precioso que é a água para toda população e também para o desenvolvimento econômico do município”, declarou Bianchini.

Também participaram da reunião o secretário de Governo João Maurício; o diretor de Engenharia Ricardo Bueno e o diretor superintendente Sérgio Braga, ambos da Aegea.