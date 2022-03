Retorno presencial da UFF tem estudantes animados

Estudantes da Universidade Federal Fluminense (UFF) estão empolgados com o retorno presencial às aulas. No campus do Gragoatá, no Centro de Niterói, o clima era de animação, na manhã desta segunda-feira (28), quando foram reiniciadas as atividades. Havia alunos de diferentes localidades e realidades, todos com o mesmo objetivo: a formação no ensino superior.

Um dos casos mais emblemáticos é o de Ana Júlia Lima, de 20 anos. Em 2020, ela chegou a cursar o primeiro período enquanto estava grávida de sua filha, que atualmente tem 1 ano e meio de idade. Para conseguir assistir às aulas presenciais, ela conta com o apoio de seu companheiro, João Pedro, de 23, para cuidar da criança.

“Vamos ver como vai ser. Ele vai ficar com nossa filha enquanto estou em aula. Ter um filho não estava nos nossos planos, mas a gente tem conseguido se adaptar. Atualmente estou cursando o segundo período de História”, disse Ana. “Tem que ter muita responsabilidade. Trabalho como motoboy e, nas horas de folga, fico com a menina”, prosseguiu João.

Há também quem passou a ter um novo desafio para cursar a faculdade. João Madeira, de 20 anos, também cursa história. Ele contou que mora em Santa Tereza, na Região Central do Rio de Janeiro. Ele estima que, com a volta das atividades presenciais, terá um gasto mensal de aproximadamente R$ 600 com deslocamento.

Para João, deslocamento será o maior desafio – Fotos: Isis Chaby

“Eu estudava na UERJ e me transferi para a UFF em 2020. Como moro em Santa Tereza, a maior dificuldade será a situação do transporte. Mas vale a pena de qualquer forma. Eu perdi o contato com alguns colegas porque tranquei o último período e estou ansioso pela volta do convício com a comunidade”, afirmou o estudante.

Amigas, xarás e unidas pela mesma profissão. Giovanna Almeida e Giovana Matos têm 18 anos, já se conheciam antes de ingressarem na faculdade e, nesta segunda-feira, entraram pela primeira vez numa sala de aula de ensino superior. As duas escolheram cursar Nutrição. Elas também estão ansiosas para frequentar o lendário “Bandejão da UFF”.



Calouras de Nutrição estavam empolgadas com o retorno presencial – Fotos: Isis Chaby

“É diferente para nós, mas estamos muito animadas. A expectativa era muito grande pela volta”, disse Giovana Mattos. “Eu estou me sentindo segura com a volta do presencial, acho que é o momento certo. Já fomos visitar o ‘Bandejão’ e conhecer a universidade. Estamos muito ansiosas”, complementou Giovanna Almeida.

Veteranos recepcionam calouros

O estudante de ciências sociais Marcos Teixeira, de 24 anos, é um dos veteranos que está ajudando a ambientar os calouros na universidade. Ele estava na entrada do campus com uma placa escrita “Posso Ajudar?” a fim de auxiliar aqueles que chegam “perdidos”, especialmente alunos que ingressaram a partir de 2020, que ainda não tiveram a oportunidade de assistir aulas presenciais.



Marcos Teixeira ficou na entrada do campus auxiliando os calouros – Fotos: Isis Chaby

“Estamos recepcionando a galera, a expectativa está muito grande, porque foram quase 20 mil alunos que ainda não conheceram o chão da universidade e estão vindo pela primeira vez. Está sendo um reencontro muito bonito, era o desejo de todos. Estamos fazendo atividades de integração com os calouros, além do trote cultural, que é uma iniciativa da universidade”, explicou.

Expectativa do comércio

Eduardo Tavares possui uma loja de fotocópias e materiais de papelaria na Praça Leoni Ramos, em frente ao campus. Ele afirmou que prevê uma retomada lenta do movimento de antes da pandemia. “Melhorar vai, mas a gente não sabe quando. Ficaram quatro turmas de calouros sem vir presencialmente, muita gente ainda não conhece. Vai recuperar, mas talvez só depois do meio do ano. Este vai ser um semestre de transição”, afirmou.

Vítor d’Avila e Isis Chaby