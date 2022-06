Retorno dos tapetes de sal movimentam os fiéis em São Gonçalo

Desde às 7h da manhã desta quinta-feira (16) fiéis começaram a montar os tradicionais tapetes de sal, em celebração ao feriado de Corpus Christi, em São Gonçalo. Cerca de 6 mil pessoas passaram pelo centro da cidade, entre a Rua Coronel Moreira César e Rua Dr. Nilo Peçanha, para conferir as mais de 240 homenagens, em 50 toneladas de sal, segundo a Prefeitura do município.

Apesar do retorno da tradição, depois de dois anos em decorrência da pandemia da Covid-19, houve uma alteração no horário da celebração. Ao contrário do que ocorria antes, quando os tapetes eram montados pela madrugada, dessa vez as homenagens começaram pela manhã. De acordo com a Prefeitura, o objetivo foi que o evento pudesse ser acompanhado por mais tempo.

É o que reitera o coordenador dos tapetes, Rodrigo, que faz parte da Igreja Matriz de São Gonçalo. Ele destacou a importância do retorno do “maior tapete de sal da América Latina”, e achou positiva a mudança de horário.

“Foi um experiencia muito boa, e veio para ajudar a comunidade de São Gonçalo a mostrar esse trabalho lindo, que é o maior tapete da américa latina. Com esse horário, tem mais tempo para a gente aproveitar esse grande evento, e a gente e se sente muito prestigiado”, afirmou.

Além da tradição, a organização do evento também preparou algumas apresentações no local, onde um palco foi montado. Por volta das 16h, uma missa será celebrada, seguida de procissão, para encerrar as festividades.