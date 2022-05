Retorno dos Jogos Escolares de Niterói é celebrado no Canto do Rio

Depois de dois anos sem competições escolares por causa da pandemia da Covid-19, os Jogos Escolares de Niterói retornaram na tarde de hoje (27), no ginásio do Canto do Rio, com o tradicional desfile das instituições de educação. Em 2022, o número de inscrição foi recorde, entre instituições de ensino públicas e particulares, com cerca de 53 escolas inscritas, e cerca de cinco mil alunos participantes.

Organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e a Fundação Municipal de Educação, o ponta pé inicial será dado no dia 6 de junho, e serão cerca de 900 partidas até dezembro em 23 modalidades esportivas. A Altinha, por exemplo, foi apresentada como um novo esporte e tem ganhado adeptos entre os jovens da cidade de Niterói e do Brasil. Ao fim do evento, a banda JPG, de Niterói, se apresentou, animando o público presente.

O vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, chamou atenção para a adesão das escolas, já que o número de inscritos tem avançado muito no município nos últimos anos.

“O JEN de 2022 consagra o retorno do esporte ao município de Niterói. Estou impressionado com a participação recorde de 53 escolas nesta edição. Isso garante os excelentes resultados que a Prefeitura de Niterói tem obtido na promoção do esporte, como meio de levar educação e promover a saúde dos jovens no município”, festejou o Bagueira.

Foto: Divulgação

Cada modalidade esportiva do JEN conta com três categorias: nascidos até 2003, nascidos entre 2003 e 2006 e nascidos entre 2006 e 2009. Além das modalidades já consagradas em jogos escolares, como futebol society, futsal, vôlei, basquete e handebol, o JEN tem procurado inovar ao incluir os esportes de praia, como beach soccer, handebol de praia, vôlei de praia, altinha, rugby e futemesa. Todos os esportes contarão com disputas masculinas e femininas. As modalidades que completam a disputa são badminton, basquete 3 x 3, ginástica rítmica (exclusivamente feminina), luta olímpica, natação, skate, judô, tênis de mesa, xadrez e queimado (exclusivamente feminina também). Além disso, este ano haverá o Jenzinho, uma competição para alunos entre 8 e 11 anos e que contará com quatro modalidades: basquete, futsal, vôlei e handebol.

Divulgação

O presidente da Fundação Municipal de Educação (FME), Fernando Cruz, salientou que, após os dois anos sem a realização do JEN, a juventude demonstrava ansiedade para poder voltar a “celebrar a vida”

“A parceria entre a Secretaria Municipal de Esportes e a Educação Niterói é muito importante nesse sentido, porque o esporte educa e disciplina para a vida. Dessa forma, crianças e adolescentes vão aprendendo a conviver, a vencer e a perder”, destacou Cruz.

O secretário municipal de Esportes, Luís Carlos Gallo, afirmou que estava feliz em expressar, em nome da Secretaria de Esportes e da Prefeitura, toda a felicidade com o retorno do JEN:

“Neste novo ciclo, depois de tantas dificuldades após a pandemia, já é um sucesso. Serão 53 escolas que irão se integrar em 23 modalidades esportivas, com cerca de 5 mil alunos disputando as atividades em mais de 900 partidas e 26 Festivais. Tudo isso de junho a dezembro deste ano, nas 3 categorias, masculino e feminino e no Jenzinho (sub 11 anos). Queria também agradecer o esforço das escolas, o sacrifício que os diretores estão tendo para montar em tão pouco tempo suas equipes”, disse emocionado o secretário.

Foto: ABERTURA do JEN 2022 teve a participação de todas as escolas, públicas e particulares, que participam da competição – Divulgação / Prefeitura