Retorno de Vidas em Jogo faz Letícia Colin mostrar diferentes faces no vídeo

Daqui já partiram muitos elogios ao trabalho apresentado por Letícia Colin nas produções da TV. Uma profissional que joga (e bem) em todas as posições – mocinha/vilã/comediante… – e possui passagens pela dramaturgia das principais emissoras. Atualmente ela brilha em “Todas as Flores”, no Globoplay, fazendo Vanessa Cruz, que já aprontou mil e uma maldades contra a irmã Maíra, deficiente visual, interpretada por Sophie Charlotte. No momento, o público aguarda a continuação da trama, com estreia em abril.

Também foi divulgado neste espaço que, de 31 de janeiro a 4 de abril, sempre às terças, após o “BBB”, a Globo exibirá um outro importante trabalho protagonizado por Colin, a série “Onde Está Meu Coração”, produção original da sua plataforma de streaming.

Amanda é a personagem, uma jovem e brilhante médica que enfrenta sua própria guerra particular, diante da relação íntima e destrutiva com o crack. Até então era isso!

Porém, a Record anunciou na semana passada que, a partir do próximo dia 30, em substituição a “Amor Sem Igual”, irá reprisar “Vidas em Jogo”, novela também escrita por Cristianne Fridman e contando com um grande elenco. Entre os muitos destaques, Letícia Colin, vivendo Juliana Brandão. Sua personagem é descrita como jovem, bonita, rica, fútil, filha de pais ausentes e estudante de jornalismo, mas que não dá bola para faculdade.

O fato é que os telespectadores terão a oportunidade de ver e rever diferentes faces dessa atriz no vídeo, tanto na TV aberta quanto no streaming.

TV Tudo

Futebol

A Record transmite nesta quarta-feira, a partir das 21h30, o duelo entre Santos e Água Santa, pelo Campeonato Paulista. Mylena Ciribelli faz a apresentação.

Narração de Lucas Pereira e comentários de Dodô e Marsiglia.

Digital, trabalhos de Silvio Luiz, Carioca e Bola.

Duas frentes

Silvio Guindane, intérprete de Valdo na reprise de “A Lei e O Crime”, presente também em “Vidas em Jogo”, que volta dia 30, e com vários outros trabalhos como ator no currículo, tem investido forte na carreira de diretor, em diferentes segmentos.

Depois do humor (Vai Que Cola), ele estará por trás das câmeras em “Verônika”, série do Globoplay.

Muro

Como já explicado por aqui, “Verônika”, da Globo, é uma série policial estrelada por Roberta Rodrigues.

Estrategicamente, seus produtores colocaram um “k” na personagem-título, porque já existe a “Verônica”, com Tainá Muller, grande sucesso da Netflix, que inclusive contou com participação de Guindane como ator no elenco.

Lady Night

A partir de amanhã, começa uma nova temporada de “Lady

Night”, com Tatá Werneck na TV Globo. Uma seleção dos melhores programas da 7ª temporada do canal Multishow, distribuídos em 14 episódios.

O primeiro convidado será Boninho, comentando momentos marcantes – e engraçados – de sua carreira.

(Crédito: Juliana Coutinho)

Pausa

Ainda sobre Tatá Werneck, ela já anunciou uma pausa nas gravações do “Lady Night”, afirmando que a oitava temporada, no Multishow, só entrará em 2024.

Agora, ela se prepara para a nova novela de Walcyr Carrasco, substituta de “Travessia”.

Abriu caminho

Considerado o pai da axé music, o cantor, compositor e produtor musical baiano Luiz Caldas, agora sessentão, continua com seus hits na boca do povo.

“Haja amor”, uma parceria com Chocolate da Bahia, foi a música de Caldas mais tocada nos últimos 10 anos no país. Já no ranking das mais regravadas de sua autoria, “Fricote” e “O que que essa nega quer”.

Dedicada

Marina Ruy Barbosa, já há algum tempo, não pode ser considerada apenas uma atriz de sucesso. Isso porque a jovem continua muito focada na carreira de empresária, via Ginger, que ocupa muito do seu tempo, e tem colhido os frutos dessa aposta pessoal.

Marina não vai fazer a novela “Fuzuê”, na fila das 19h, mas ainda tem um trabalho inédito, a série “Rio Connection”, para exibição este ano.

Outra cara

O remake de “Renascer”, sucesso de Benedito Ruy Barbosa, só estreia na Globo na programação de 2024. Mas, desde já, existe o objetivo em querer surpreender o público com a escolha de elenco.

A ideia é não repetir nomes do original de 1993.

Libera aí

Nas redes sociais a Globo tem sofrido uma enorme pressão dos assinantes da Globoplay. Que não querem esperar até abril para conferir a segunda e decisiva temporada de “Todas as Flores”.

Muitos torcem pela liberação “para ontem” de algumas cenas do conteúdo inédito.

Futuro

A atriz e cantora baiana Samantha Jones, Ciça em “Todas as Flores”, é um nome para ficar de olho. Tem poucas cenas no chamado “núcleo do mal” da novela, é verdade, mas valoriza todas elas.

Samantha batalha metro a metro seu espaço na TV e já foi vista como Adel, em “Um Lugar ao Sol”.

Ciça ( Samantha Jones)

(Samantha Jones/ crédito Estevam Avellar)

Teatro

Depois de “Bom Dia, Verônica” e “Sob Pressão”, Adriano Garib se volta para o teatro.

No segundo semestre, vai dirigir uma adaptação do livro “Todos os cachorros são azuis”, de Rodrigo de Souza Leão.

Bate – Rebate

· Marcos Bernstein, roteirista e cineasta, tem usado sua conta no Facebook para denunciar um perfil falso…

· …Como se observa, os picaretas não tiram férias.

· Zezé Di Camargo, visto sozinho em shows, fará várias apresentações este ano ao lado do irmão Luciano…

· … É aquilo: separados, mas sempre juntos.

· O ator Sérgio Coutinho Abreu está desenvolvendo um projeto de um espetáculo sobre o Kurt Cobain(1967-1994), líder do Nirvana…

· …Abreu também está no longa “O Armário Mágico”, com lançamento previsto para o segundo semestre…

· …Ele interpreta Maksymillian, um ilusionista que viveu em 1913 na Polônia e que passou por muitas tragédias pessoais…

· …As cenas do personagem estão sempre em flashback, pois o filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial em um vilarejo em algum lugar do sul do Brasil…

· … O filme aborda a história de uma improvável amizade de um menino judeu e um velho polaco, além de tocar em temas delicados como luto e intolerância.

· O “BBB” costuma abrir portas para seus ex-participantes, e alguns vão que vão…

· …Um exemplo, Ana Clara, integrada à rotina do programa e com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram.

C´est fini

Sheron Menezzes, que não era a primeira opção para protagonista de “Vai na Fé”, deu a resposta “em cena”. Outra que se destacou nesses primeiros capítulos da nova novela das sete.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!