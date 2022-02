Retorno de Chay e mais desfalques para Botafogo contra o Resende

O Glorioso enfrenta a equipe do norte-fluminense nesta quinta-feira (17), às 18 horas (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O técnico interino Lúcio Flávio tem mais três desfalques confirmados para a partida válida pela sétima rodada. O lateral Hugo e o atacante Diego Gonçalves apresentaram problemas musculares, além do ponta Ênio que fraturou o quinto metatarso, e passará por cirurgia. No entanto, Chay, destaque de 2021, retorna aos gramados depois de realizar uma cirurgia no joelho dois meses atrás.

Entretanto os desfalques são preocupantes neste início de temporada. Enquanto as contratações prometidas pelo novo dono do Botafogo, John Textor, não chegam, Lúcio Flávio deve usar quem está disponível. Por causa de um quadro de lombalgia, Diego Gonçalves vai realizar exames para investigar melhor o problema. Além disso, Hugo teve uma lesão muscular na coxa esquerda e está em tratamento. O jovem atacante revelado nas categorias de base do Botafogo, no entanto, se junta aos três atletas que também vão passar por cirurgia: Carlinhos, Vitinho, e Gabriel “Tigrão”. Rafael e Vinícius Lopes estão entregues ao departamento médico, se recuperando das cirurgias.

Por isso, o retorno de Chay é importante para a briga pela ponta da tabela no Campeonato Carioca. O meio campo foi relacionado pela primeira vez em 2022, mas não tem a titularidade garantida. O zagueiro William Klaus também está perto de retornar, mas está em período de transição no momento. A provável escalação do Glorioso é: Gatito; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu e Jonathan; Barreto, Breno, Raí, Luis Fernando e Chay; Erisson.

O Resende deve ser escalado pelo técnico Sandro Sargentim assim: Jefferson Luis; Juninho, Henrique Halls, Heitor e Douglas; Khevin, Felipe Souza e Emanuel; Igor Bolt, Kaique e Jeffinho.