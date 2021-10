Retorno das aulas presenciais é discutido em Niterói

Um ofício foi enviado para as Secretarias de Saúde e Educação solicitando a avaliação do retorno das aulas presenciais. O documento foi encaminhado hoje (6) pelo vereador Binho Guimarães (PDT). Segundo ele, a proposta se deu devido a cidade de Niterói estar com um dos melhores índices de imunização do país.

Segundo o painel informativo da prefeitura, até a terça-feira (5), Niterói estava com 85% da população vacinado com a primeira dose, o que corresponde a 441.117 pessoas. E mais de 66% da população já recebeu as duas doses, ou a dose única. Ou seja, 344.654 pessoas já estão com o ciclo vacinal completo na cidade. Além disso, ainda no final de agosto foi antecipado o calendário para adolescentes a partir de 12 anos, com a vacinação para a faixa etária avançada na cidade.

“Não podemos nos furtar ao debate do retorno presencial às atividades escolares e precisamos mobilizar as autoridades científicas do município a se sensibilizarem sobre o tema. Trata-se não somente de assegurar o direito à educação de crianças e adolescentes como também de medida viabilizadora de segurança alimentar, estrutura familiar, proteção social e amparo sanitário. Nós vamos seguir colocando crianças e adolescentes no centro dessa discussão, trabalhando para minimizar os impactos da pandemia em nossas escolas”, explica Binho Guimarães.

Sobre a educação à distância, quanto menor a idade, maior a perda pedagógica. Esses efeitos têm sido monitorados pelas agências nacionais e internacionais envolvidas com educação e foram divulgados em um artigoda Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco).