Retomados voos noturnos da Europa para o Galeão

A KLM passou a operar voos noturnos entre Amsterdã e o Rio de Janeiro, a partir de ontem (5). Desde o fim de março, apenas a TAP Air Portugal mantinha operações nesta configuração entre o velho continente e o aeroporto do Galeão (GIG).

Da capital holandesa (AMS), a companhia fará partidas às 21h40, com pousos por volta das 5h30 da manhã. No sentido contrário, as partidas serão às 14h35 e o pouso no aeroporto de Schiphol está previsto para às 6h, nos respectivos horários locais.

A quantidade de frequências permanecerá inalterada, porém, a operação será alternada entre o Boeing 777-200ER, para até 320 passageiros, e o Boeing 787-9, para até 294 passageiros em três classes cada.

A companhia aérea também faz voos diários para São Paulo (GRU), cuja operação permanecerá a mesma, com viagens diurnas para o Brasil e noturnas para a Holanda.