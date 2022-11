Retomada do Galeão. Emirates reinaugura voos de Dubai para o Rio

Com samba, festa e jatos d´agua que banharam um Boeing 777, uma das maiores e mais conceituadas companhias aéreas do mundo, a Emirates retomou seus voos para o Rio de Janeiro, que haviam sido suspensos em março de 2020 devido à pandemia.

O EK247, operado com uma aeronave Boeing 777, pousou no Aeroporto Internacional Tom Jobim (RIOgaleão), na Ilha do Governador, Zona Norte da capital fluminense, e foi recebido com a tradicional saudação de canhão de água para marcar o retorno da empresa à Cidade Maravilhosa.

Os passageiros e tripulantes foram recebidos com sambistas, que fizeram uma animada apresentação na presença dos executivos da Emirates. Eles também comemoraram a importante ocasião do primeiro voo partindo do Rio para Buenos Aires com corte de fita na presença dos representantes do aeroporto.

Vale ressaltar que, com a retomada do voo, lançado inicialmente em 2012, a Emirates restaurou mais de 90% da sua rede pré-pandemia, abrangendo mais de 130 destinos, incluindo Dubai. Os voos quatro vezes por semana de Dubai para Buenos Aires via Rio de Janeiro operarão como EK247 e EK248, às segundas, quartas, sextas e domingos.

O EK247 parte de Dubai às 08h05 e chega ao Rio de Janeiro às 15h25. Após uma escala de 75 minutos, o voo segue para a Argentina às 17h10, chegando em Buenos Aires às 20h40.

O voo de volta, EK248, por sua vez, decola do Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, às 22h20 e chega ao Rio de Janeiro às 01h10 do dia seguinte. Posteriormente, parte às 02h55 para Dubai, com horário de chegada prevista para às 23h35.

”Estamos muito satisfeitos com a retomada dos voos de passageiros para o Rio de Janeiro, para voltar a operar os voos em duas das cidades mais importantes do Brasil, além do voo entre Rio e Buenos Aires. Este voo não só oferece aos clientes da Argentina e do Brasil a conectividade para destinos populares de negócios e lazer como Dubai, Tel Aviv, Cairo, Maldivas ou Bangkok, como também permite acesso fácil e direto entre os dois países da América Latina, oferecendo nossos serviços de classe mundial”, diz Stephane Perard, gerente da Emirates no Brasil.

”A volta da Emirates reconecta o Rio a Dubai e também reestabelece conexões com importantes mercados na Ásia e no Oriente Médio. Além disso, o RIOgaleão passa a oferecer mais uma opção para os passageiros que desejem visitar Buenos Aires, na Argentina. Essa retomada contribui com o turismo e fortalece a economia carioca”, afirma Alexandre Monteiro, presidente do Aeroporto Internacional do RJ.