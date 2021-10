Retirada de barricadas termina com suspeitos baleados em São Gonçalo

Ação para retirada de barricadas no bairro do Boaçu, em São Gonçalo, teve troca de tiros e terminou com dois suspeitos baleados e um preso, no final da manhã desta terça-feira (19). Houve apreensão de arma e drogas, que ainda serão contabilizadas. A ação foi coordenada por Grupamentos de Ações Táticas (GATs) do 7º BPM (São Gonçalo).

Segundo informações dos PMs, a equipe havia acabado de realizar a ação para retirada de obstruções em vias da região quando seguiram em busca de possíveis outras barricadas. No momento em que passavam pela Rua Júlio Horta Barbosa, que segundo os agentes não costuma ser ponto de tráfico, os agentes foram confrontados por criminosos.

Os agentes revidaram e, durante o confronto, um suspeito foi atingido por estilhaços e outro no braço direito. Os agentes afirmam que este último estava armado com uma pistola calibre 9mm e também estava transportando drogas. Um terceiro envolvido, que carregava um aparelho de rádio transmissor, foi preso em flagrante.

Os feridos foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no bairro do Colubandê, e não tiveram os estados de saúde divulgados. O preso foi encaminhado à carceragem da 73ª DP (Neves), central de flagrantes, que fez o registro da ocorrência. Todo o material apreendido também foi levado para a delegacia.

Barricadas

Momentos antes do tiroteio, os PMs fizeram ação para retirar barricadas ao longo da extensão da Avenida Luiz Correia da Silva, no Boaçu. De acordo com os agentes, nove obstruções foram removidas da via. Para auxiliar os trabalhos, os GATs contaram com o apoio de uma retroescavadeira.